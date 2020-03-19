1+1: на Украине приостановили призыв в армию из-за коронавируса

Из-за коронавируса на Украине приостановили призыв в армию. Как передаёт «1+1», чтобы избежать распространения инфекции в вооружённых силах, также отменили обязательные построения подразделений и проводят дезинфекцию помещений.

Коронавирус остановил призыв в армию. Юношей 19—20 лет в армию призовут, но не ранее, чем в мае. Об этом сегодня сообщило командование сухопутных войск. Вскоре это решение должны закрепить в изменениях к указу президента об объявлении призыва.

При этом увольнение тех, кто отслужил срочную службу, будет проходить по графику.

Накануне, чтобы избежать распространения инфекции в вооружённых силах, отменили обязательные построения подразделений и проводят дезинфекцию помещений.

Дата выхода в эфир 18 марта 2020 года.