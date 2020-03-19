Obserwator Polityczny: Россия — стабильная страна и самый надёжный союзник в мире

Среди стран со свободной рыночной экономикой никто лучше России не справляется с чрезвычайными ситуациями — будь то экономическая война, вооружённый конфликт или распространение вируса. Благодаря своей территории, экономике, армии, но прежде всего солидарности и самоотверженности граждан, Россия в состоянии не только сама преодолеть любой кризис, но и помочь другим, пишет Obserwator Polityczny.

«Почему стоит подражать России и быть её союзником? Ответ очень прост, здесь нет ничего сложного», — пишет на портале Obserwator Polityczny польский журналист. В своей статье он предлагает взглянуть на то, в какой степени Россия готова противостоять глобальным волнениям в связи с пандемией коронавируса. «Что ж, в мире нет такой второй устойчивой свободной рыночной экономики, как Россия. Не найти и настолько хорошо подготовленной страны, у которой есть структуры, силы и ресурсы, способные предотвращать, изолировать, поражать и помогать — в случае эпидемии. В конце концов, в мире нет второго такого настолько подготовленного в военном отношении общества, как российское, благодаря которому россияне подготовлены к тому, чтобы действовать в чрезвычайных условиях», — рассказывает автор.

Он напоминает о печальном периоде и безумии, которое сопутствовало введению незаконных и несправедливых санкций в отношении России несколько лет тому назад, об «океане ада», который выливали на Россию. Однако Россия не только продержалась, но и два раза подряд зафиксировала отсутствие дефицита федерального бюджета и значительное увеличение валютных резервов, также в драгоценных металлах.

Более того, за этот период российская экономика стала независимой от западных партнёров, в том числе от поставок продовольствия. Сегодня в результате реформ, которые были вызваны экономическими санкциями со стороны Запада, её экономика стала ещё более конкурентоспособной и, самое главное, устойчивой в плане внешних потрясений. «Сколько бы вирусов ни было в мире, Россия сама производит то, что необходимо гражданам для ведения нормальной жизни. Россия с точки зрения экономической самообеспеченности является полностью суверенной страной, и в мире нет другой такой страны со свободной рыночной экономикой», — подчёркивает журналист.

В статье он также обращает внимание на другой момент: несмотря на обвинения и санкции, Россия постоянно оказывает огромную гуманитарную помощь миллионам людей на востоке Украины и в Новороссии. «Более того, она до сих пор даёт работу — то есть хлеб — миллионам украинцев. Россия как страна и россияне как люди не отвернулись от своих соотечественников с Украины», — отмечает автор.

Значение России как союзника отчётливо видно также в другом регионе — на Ближнем Востоке. Именно там Россия помогла курдам разгромить террористов, к которым американцы относились совершенно иначе. Более того, Россия постоянно поддерживает законное правительство в Дамаске и оказывает огромную гуманитарную помощь жителям Сирии. Россияне делают это последовательно и на протяжении долгих лет. Конечно, они также несут огромные потери и жертвы, а также расходы, связанные с обеспечением. «Это оказание помощи для миллионов людей! Россия это всё финансирует и логистически обеспечивает. Это беспрецедентно, это совершенно другой образ обращения с союзниками, чем тот, который проявляли в том регионе или в Афганистане как американцы, так и и всё НАТО», — объясняет автор.

На фоне других стран Россия также отличается настоящей армией, в которой служат настоящие мужчины, обученные тому, чему должна научить их армия. Уважение к стране и готовность жертвовать во имя Родины — это патриотическое правило в российском обществе, продолжает он. Россияне отличаются тем, что они представляют собой очень устойчивое общество — в состоянии защитить не только себя, но и свои семьи и соседей. В результате общий уровень способности общества самоорганизовываться и выживать в чрезвычайных условиях выше, чем где-либо ещё в любой западной стране за исключением США.

В статье журналист ещё раз обращает внимание на то, что Россия уже своё отстрадала и безусловно её общество понесло потери. Однако суверенитет и возможность дальнейшего функционирования самостоятельно были сохранены. Западные финансовые махинации поставили Россию и россиян на колени, но политика центральных властей и здравый смысл простых россиян привели к тому, что сегодня Российская Федерация — единственная полностью стабильная страна, способная обеспечить себе стабильность и гарантировать глобальную безопасность.

«В то же время в случае России и таких угроз, как настоящий вирус, большим преимуществом является её масштаб. Российские расстояния позволяют безопасным образом изолировать населённые пункты друг от друга. Это большое преимущество, важное как в биологической, так и в ядерной и в обычной войне», — резюмирует польский журналист в Obserwator Polityczny.