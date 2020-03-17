Onet: коронавирус может стать самым большим вызовом для европейской демократии

Из-за вялой реакции на коронавирус поддержка самого ЕС и углубления интеграции может резко упасть, прогнозирует глава польского Центра стратегических анализов Витольд Юращ. На портале Onet он объясняет, что это может привести росту популярности авторитарных и популистских партий. И как следствие, под угрозой может оказаться сама модель либеральной демократии в Европе.

Пандемия коронавируса может стать самой большой проблемой, с которой столкнутся либеральные демократии. Борьба с вирусом — это также борьба за демократию, и именно поэтому демократические страны должны перестать быть слабыми и неэффективными, призывает на портале Onet глава Центра стратегических анализов Витольд Юращ.

Во время холодной войны авторитаризм был связан с плохим управлением и бедностью. В настоящее время он все чаще ассоциируется с китайским экономическим чудом. Всего 30 лет тому назад Китай был страной третьего мира, а сегодня он — вторая по величине экономическая держава, способная бросить как экономический, так и геополитический вызов Соединённым Штатам, рассказывает автор. «Примером менее очевидного, но, тем не менее, заслуживающего внимания успеха, особенно на фоне хаоса 90-х годов, выступает Россия. В случае с этой страной успех эпохи Владимира Путина был в значительной степени следствием высоких цен на энергоносители, но сложно и не заметить и его эффективного управления», — признаёт он.

Китайское экономическое чудо привело к тому, что всё больше и больше людей, в том числе и в европейских странах, начали задаваться вопросом, является ли демократия по-прежнему самой эффективной системой государственного управления. Поэтому, по мнению автора, если вдруг окажется, что либеральные демократии не только не в состоянии гарантировать экономическое развитие и социальное равенство, но и не способны эффективно действовать в ситуации, когда под угрозой находится жизнь и здоровье граждан, их популярность неизбежно пострадает.

В статье автор обращает внимание на то, что недееспособность либеральных демократий и самого ЕС в борьбе с коронавирусом стала новым лейтмотивом российских СМИ, которые на протяжении многих лет пытаются вызвать у европейцев отвращение к ЕС. Более того, в России всё чаще стали звучать голоса о том, что после брексита наступит время корексита, то есть выход стран из ЕС в качестве последствия эпидемии короновируса. В их публикациях во главу угла ставится эффективность авторитарной модели и разоблачается слабость демократических стран в борьбе с коронавирусом.

Юращ также отмечает, что в российских СМИ проскальзывает и злорадство: «Кремлёвская пропаганда на протяжении долгих лет не в состоянии скрыть своей радости каждый раз, когда Запад сталкивается с какими-то проблемами». Он также подчёркивает, что в Москве всё чаще слышны голоса о том, что коронавирус может стать переломным моментом, благодаря которому Россия вернёт по праву принадлежащее ей место в мире.

Такую модель поведения автор называет извращённой. «Во-первых, потому что может создаться впечатление, что в глазах самого Кремля величие России может быть исключительно производной от слабости Запада, а не результатом собственной силы», — объясняет он.

Автор также отмечает, что если в случае Китая можно говорить об очень эффективном авторитаризме, то уже в случае России, принимая во внимание все её предыдущие катастрофы, ситуация совсем противоположная. «Как Россия справится с пандемией коронавируса, покажет время. Проблемой в оценке реальных достижений российских властей в Москве будет то, придадут ли они огласке реальное количество жертв», — объясняет Юращ.

В случае с Китаем ситуация иная. В настоящее время, похоже, всё указывает на то, что Пекин решил, во-первых, не прибегать к ложным данным, а во-вторых, драконовские методы, введенные центральными властями, стали приводить к резкому сокращению числа новых случаев. Если Китаю удастся победить коронавирус заметно быстрее, чем демократическим странам, то тот факт, что Китай со своим авторитарным режимом несёт ответственность за вспышку, не будет иметь значения для общественности, которая отличается короткой памятью, предостерегает автор.

Модель либеральной демократии может оказаться под угрозой как никогда, и авторитарные и популистские партии получат новых сторонников. Поддержка для самого Европейского союза, а также для идеи углубления интеграции, будет падать. Сегодня Брюссель мало что делает в плане борьбы с коронавирусом, потому что у него очень мало полномочий в области гражданской защиты и защиты здоровья своих граждан. Европейская комиссия принимает гораздо более ощутимые меры в другой сфере: предлагает государствам-членам финансовые ресурсы для борьбы с последствиями пандемии.

Однако очень показательным является то, что в Европейском союзе отсутствует политическое лидерство. Во времена кризиса договоры, процедуры и заявления, переведенные на все официальные языки, могут оказаться менее важными, чем харизма, способность руководить, успокаивать людей и проявление силы характера.

Более того, нынешнее поколение лидеров Европейского союза, а также лидеров государств-членов в подмётки не годится таким политикам как Шарль де Голль, Конрад Аденауэр, Роберт Шуман, Алсид де Гаспери, Маргарет Тэтчер, Хельмут Коль и другим. В последние годы европейские либеральные демократии стали заложниками мелочности политиков и слабости институтов.

Альтернативой для демократии, однако, не может служить ни авторитаризм, который умело справляется с проблемами, которые сам создаёт, ни также квази-авторитаризм Дональда Трампа, который ещё неделю тому назад кричал во весь голос, что пандемия коронавируса — это обман. Примеры Японии и Южной Кореи показывают, что, будучи демократиями с не до конца предсказуемыми лидерами, можно быть сильными и эффективными странами, резюмирует в статье для портала Onet глава Центра стратегических анализов Витольд Юращ.

Пандемия коронавируса может стать самой большой проблемой, с которой столкнутся либеральные демократии. Борьба с вирусом — это также борьба за демократию, и именно поэтому демократические страны должны перестать быть слабыми и неэффективными, призывает на портале Onet глава Центра стратегических анализов Витольд Юращ.

Во время холодной войны авторитаризм был связан с плохим управлением и бедностью. В настоящее время он все чаще ассоциируется с китайским экономическим чудом. Всего 30 лет тому назад Китай был страной третьего мира, а сегодня он — вторая по величине экономическая держава, способная бросить как экономический, так и геополитический вызов Соединённым Штатам, рассказывает автор. «Примером менее очевидного, но, тем не менее, заслуживающего внимания успеха, особенно на фоне хаоса 90-х годов, выступает Россия. В случае с этой страной успех эпохи Владимира Путина был в значительной степени следствием высоких цен на энергоносители, но сложно и не заметить и его эффективного управления», — признаёт он.

Китайское экономическое чудо привело к тому, что всё больше и больше людей, в том числе и в европейских странах, начали задаваться вопросом, является ли демократия по-прежнему самой эффективной системой государственного управления. Поэтому, по мнению автора, если вдруг окажется, что либеральные демократии не только не в состоянии гарантировать экономическое развитие и социальное равенство, но и не способны эффективно действовать в ситуации, когда под угрозой находится жизнь и здоровье граждан, их популярность неизбежно пострадает.

В статье автор обращает внимание на то, что недееспособность либеральных демократий и самого ЕС в борьбе с коронавирусом стала новым лейтмотивом российских СМИ, которые на протяжении многих лет пытаются вызвать у европейцев отвращение к ЕС. Более того, в России всё чаще стали звучать голоса о том, что после брексита наступит время корексита, то есть выход стран из ЕС в качестве последствия эпидемии короновируса. В их публикациях во главу угла ставится эффективность авторитарной модели и разоблачается слабость демократических стран в борьбе с коронавирусом.

Юращ также отмечает, что в российских СМИ проскальзывает и злорадство: «Кремлёвская пропаганда на протяжении долгих лет не в состоянии скрыть своей радости каждый раз, когда Запад сталкивается с какими-то проблемами». Он также подчёркивает, что в Москве всё чаще слышны голоса о том, что коронавирус может стать переломным моментом, благодаря которому Россия вернёт по праву принадлежащее ей место в мире.

Такую модель поведения автор называет извращённой. «Во-первых, потому что может создаться впечатление, что в глазах самого Кремля величие России может быть исключительно производной от слабости Запада, а не результатом собственной силы», — объясняет он.

Автор также отмечает, что если в случае Китая можно говорить об очень эффективном авторитаризме, то уже в случае России, принимая во внимание все её предыдущие катастрофы, ситуация совсем противоположная. «Как Россия справится с пандемией коронавируса, покажет время. Проблемой в оценке реальных достижений российских властей в Москве будет то, придадут ли они огласке реальное количество жертв», — объясняет Юращ.

В случае с Китаем ситуация иная. В настоящее время, похоже, всё указывает на то, что Пекин решил, во-первых, не прибегать к ложным данным, а во-вторых, драконовские методы, введенные центральными властями, стали приводить к резкому сокращению числа новых случаев. Если Китаю удастся победить коронавирус заметно быстрее, чем демократическим странам, то тот факт, что Китай со своим авторитарным режимом несёт ответственность за вспышку, не будет иметь значения для общественности, которая отличается короткой памятью, предостерегает автор.

Модель либеральной демократии может оказаться под угрозой как никогда, и авторитарные и популистские партии получат новых сторонников. Поддержка для самого Европейского союза, а также для идеи углубления интеграции, будет падать. Сегодня Брюссель мало что делает в плане борьбы с коронавирусом, потому что у него очень мало полномочий в области гражданской защиты и защиты здоровья своих граждан. Европейская комиссия принимает гораздо более ощутимые меры в другой сфере: предлагает государствам-членам финансовые ресурсы для борьбы с последствиями пандемии.

Однако очень показательным является то, что в Европейском союзе отсутствует политическое лидерство. Во времена кризиса договоры, процедуры и заявления, переведенные на все официальные языки, могут оказаться менее важными, чем харизма, способность руководить, успокаивать людей и проявление силы характера.

Более того, нынешнее поколение лидеров Европейского союза, а также лидеров государств-членов в подмётки не годится таким политикам как Шарль де Голль, Конрад Аденауэр, Роберт Шуман, Алсид де Гаспери, Маргарет Тэтчер, Хельмут Коль и другим. В последние годы европейские либеральные демократии стали заложниками мелочности политиков и слабости институтов.

Альтернативой для демократии, однако, не может служить ни авторитаризм, который умело справляется с проблемами, которые сам создаёт, ни также квази-авторитаризм Дональда Трампа, который ещё неделю тому назад кричал во весь голос, что пандемия коронавируса — это обман. Примеры Японии и Южной Кореи показывают, что, будучи демократиями с не до конца предсказуемыми лидерами, можно быть сильными и эффективными странами, резюмирует в статье для портала Onet глава Центра стратегических анализов Витольд Юращ.