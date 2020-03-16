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Wprost: коронавирус не обошёл стороной экс-генсека НАТО Хавьера Солану

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Коронавирус был обнаружен у бывшего генерального секретаря НАТО 78-летнего испанца Хавьера Соланы, сообщает Wprost. Польское издание подчёркивает, что состояние здоровья экс-генсека оценивается как хорошее, и отмечает, что коронавирус не пощадил также других испанских политиков.
Wprost: коронавирус не обошёл стороной экс-генсека НАТО Хавьера Солану
Reuters

78-летний бывший генеральный секретарь НАТО Хавьера Солана c диагнозом коронавируса находится в больнице в Мадриде с прошлой недели. По словам врачей, его здоровье оценивается как хорошее, пишет Wprost.

Коронавирусом заразились также многие другие испанские политики. Он был обнаружен у Бегони Гомес — жены премьер-министра Педро Санчеса, у министра по вопросам равенства Ирины Монтеро и министра по территориальной политике и государственным услугам Каролины Дариас, перечисляет издание. 

 
 
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Wprost Польша Европа
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