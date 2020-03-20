Asahi Shimbun: несмотря на пандемию, Абэ не собирается проводить Олимпиаду без зрителей

Япония не собирается урезать масштабы проведения Олимпийских игр из-за коронавируса, заявил премьер-министр страны Синдзо Абэ. Также лидер заверил, что зрителей допустят, чтобы они «смогли насладиться волнительным духом» мероприятия, пишет Asahi Shimbun.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ исключил вариант проведения Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио без зрителей, даже если к этому моменту пандемию коронавируса ещё не удастся взять под контроль, сообщает Asahi Shimbun.
«Разумеется, Олимпийские игры должны быть организованы таким образом, чтобы и спортсмены, и зрители чувствовали себя в безопасности. Мы не собираемся урезать масштабы мероприятия, так что зрители тоже смогут насладиться волнительным духом Олимпиады. Надеюсь, что в Японии всё будет разворачиваться именно таким образом», — прокомментировал японский лидер во время своего выступления в верхней палате парламента 19 марта.
Газета отмечает, что премьер-министр отвечал на вопрос представителя оппозиционной Партии инноваций Тораносукэ Катаямы, который попросил Абэ пояснить его более раннее заявление. В понедельник 16 марта японский лидер заверил журналистов, что проведение Олимпиады «в полноценном формате» получило поддержку лидеров G7, с которыми он в тот же день пообщался в ходе видеоконференции.
Когда Катаяма попытался выяснить, подразумевает ли «полноценный формат» открытие Олимпийских игр в установленные ранее числа, Абэ подчеркнул, что никогда и не говорил ни об отмене, ни о переносе мероприятия, и отметил, что больше ничего сказать на сегодня не может. Как напоминает Asahi Shimbun, Олимпийские игры в Японии должны стартовать в конце июля, а Паралимпийские — в конце августа.
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