Fox News: «рецепт хаоса» — американские власти выпускают заключённых и не арестовывают хулиганов во время пандемии

Под предлогом борьбы с распространением коронавируса власти некоторых штатов США начали досрочно освобождать преступников, в то время как полицейские получили приказ не арестовывать за ряд преступлений, включая вандализм и угон машин, передаёт Fox News. Как отмечает телеведущий Такер Карлсон, всё это в сочетании с огромным количеством ничем не занятой молодёжи может привести к хаосу в стране.

Внезапно американцы стали жить в менее безопасном мире. Они чувствуют свою экономическую уязвимость — по причинам, о которых вы только что слышали. Ближайшее будущее представляется им неопределённым. При любом подобном кризисе важно, чтобы руководители помогли обществу почувствовать безопасность и уверенность. Думаю, что ежедневные президентские брифинги этому способствуют.



Но в некоторых частях страны власти делают прямо противоположное. В Лос-Анджелесе, Кливленде и других городах чиновники начали досрочно освобождать заключённых. Конечно же, они всегда этого хотели, но теперь они могут сказать, что это ради сдерживания коронавируса. Как именно это поможет, они не объясняют. Они просто это делают.



Конгрессмен Аянна Прессли хочет, чтобы и федеральные власти к этому присоединились — освободили своих заключённых. Посмотрите.



АЯННА ПРЕССЛИ, конгрессмен США: Каковы рекомендации? И для заключённых, и для персонала. И чтобы Федеральное бюро тюрем использовало все свои полномочия… Думаю, сейчас время сократить некоторые тюремные сроки, потребовать помилований и позаботиться о самых уязвимых. Десять процентов заключённых старше 60, и уже с хроническими заболеваниями. Нам следует освобождать из соображений сострадания.



Ага. Заметьте, никакого сострадания к обычным людям, прячущимся по домам, в то время как на улицы выпускают тысячи преступников. До них никому нет дела, ей-то уж точно.



Но это ещё не всё. Во многих городах власти приказывают полиции перестать защищать общество, перестать делать свою работу. В городе Филадельфия полиции приказали не арестовывать даже за существенные преступления. Преступления, связанные с наркотиками, проституцию и вандализм там, конечно же, и так терпят. Но теперь незаконное проникновение в жилище и угон машины тоже сойдут с рук! В Филадельфии человек может вломиться в ваш дом — и его не арестуют. Представьте себе! Вместо этого полиция просто выдаст ему вызов в суд и отпустит. Помолясь о том, чтобы он явился в суд.



В Форт-Уэрте полиция больше не будет арестовывать за кражу на сумму менее 100 долларов или за вандализм. Вандализм! В момент, когда все на нервах! В округе Лос-Анджелес — это юрисдикция с населением 9 миллионов человек — управление шерифа арестовывает всего 60 человек в день. В девятимиллионном округе! Раньше, до коронавируса, было 300 в день.



Всё это обостряет и без того явно нестабильную ситуацию. Школы закрыты, а значит, миллионам подростков нечего делать. Большинство из них, конечно же, хорошие дети, но они же подростки! И некоторые из них будут нарушителями спокойствия, потому что молодёжь — она такая. Как же они поведут себя, осознав, что могут разграблять магазины, угонять машины или уродовать общественные места — и полиция ничего им за это не сделает?



Что это, по-вашему? Вы знаете, что это. Рецепт хаоса. И люди это чувствуют. Вот почему в первой половине месяца по всей стране подскочили продажи огнестрельного оружия. Это рационально. Если полиция объявляет, что не будет вас защищать, не будет делать свою работу, потому что этого не позволяют политики, которые её контролируют, а потом в ваши жилые районы выпускают преступников, что это значит? Это значит, что вы сами должны защищать себя и свою семьи. Но вы и так это знали.



А вот некоторые представители власти эту мысль не переваривают. К примеру, мэр города Шампейн, штат Иллинойс, берёт на себя чрезвычайные полномочия, включающие право на прекращение продаж оружия. Мэр Нового Орлеана берёт на себя ещё более широкие полномочия: она заявляет, что, если захочет, может запретить и транспортировку оружия. Фактически это запрет на скрытое ношение.



Тирания налицо, но проблема глубже. Государство не защищает вас, подвергает вас ещё большей опасности, а потом ещё и пытается помешать вам защищать самих себя. Что это такое? Задумайтесь. Это поистине зловеще.



Дата выхода в эфир 19 марта 2020 года.