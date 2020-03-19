Le Monde: Нью-Йорк на карантине — богатые бегут от коронавируса в свои загородные дома

Всегда оживлённые улицы Нью-Йорка опустели — постепенно закрываются бары, рестораны и финансовые центры, а указом мэра прекратили свою работу все городские ясли и школы, рассказывает американский корреспондент Le Monde Арно Лёпарментье. Верхний Ист-Сайд словно вымер, но журналисту удалось выяснить, куда бегут богачи: в свои дома за городом, где можно насладиться хорошим обедом во время коронавируса.

Коронавирус погасил огни «города, который никогда не спит»: обычно переполненная Таймс-сквер пустынна, в финансовом квартале на Уолл-стрит ни души. Богатые Верхнего Ист-Сайда уезжают в свои загородные резиденции и устраивают там пирушки, пока бедным приходится приспосабливаться к жизни без школьных обедов. Корреспондент Le Monde Арно Лёпарментье узнал, как живётся в Нью-Йорке в разгар коронавируса.

Желая отдохнуть от города, французский журналист решил уехать как можно дальше — например, в город Монток на Лонг-Айленде (200 км от Манхэттена), где раньше можно было снять комнату за бесценок. Ожидая увидеть, что всё закрылось на карантин, он с удивлением обнаружил забитый зал в прибрежном ресторане Harvest on Fort Pond. Жители Нью-Йорка привезли с собой компьютеры и детей, они веселятся, наслаждаются рыбой и белым вином, подшучивая больше обычного над молодёжью — потенциальными переносчиками новой заразы. Однако эти шутки не волнуют хозяйку заведения: «Что бы ни случилось, я на этом заработаю».

Таким образом, рассказывает автор статьи, все элитные районы Манхэттена опустели — их богатые жители уехали за город. Обычно в это время они катались на лыжах в Аспене, однако горнолыжные станции закрыты из-за коронавируса. «Весь Верхний Ист-Сайд скоро поразводится, потому что каждому придётся уйти на каникулы и жить вместе», — полушутя заявила одна из предпринимательниц журналу Town & Country.

Возвращаясь в Нью-Йорк в воскресенье, Арно Лёпарментье отметил безлюдные улицы Манхэттена и отсутствие пробок на въезд. На следующий день изоляция города вступила в серьёзную фазу: мэр Билл де Блазио закрыл все ясли и школы. Как объясняется в статье, это было непростое решение: если богатые прохлаждаются на курортах, то дети из бедных кварталов (особенно из Бронкса) лишаются школьных обедов, которые часто являются их единственной пищей.

Кроме того, «город, который никогда не спит», вынужденно тушит свои огни: друг за другом закрываются бары, рестораны, городские развлечения. Магазины пустеют: в бакалее на углу ещё можно найти макароны, если вам нравится непонятная вермишель или длинные и толстые трубочки. Как и в Париже, живущие в Нью-Йорке французы пытаются успеть в последний вечер навестить друзей, поздоровавшись локтями. После обсуждения муниципальных выборов они переходят к впечатлениям о жизни во время коронавируса: по словам бывалых, похожая атмосфера была после 11 сентября.

В понедельник город словно вымер, однако биржа на Уолл-Стрит продолжает работать. «Биржа — это знак силы, — объяснила The New York Times Стейси Каннингем, президент Нью-Йорксой фондовой биржи. — Именно поэтому мы открыты». Однако пока, пишет Лёпарментье на страницах французского издания, биржа является главным образом знаком беспорядочного бегства: на Уолл-Стрит и вокруг неё нет ни души, бары и рестораны закрыты, а финансовые фирмы перешли на удалённую работу.

Никого нет и в Бэттери-парк, куда обычно направляются туристы, чтобы посмотреть статую Свободы. Доступ на последний этаж Всемирного торгового центра 1 закрыт, как и Мемориал жертвам террористической атаки 9/11. В метро днём тоже пусто, можно даже присесть на немногочисленные сиденья. Лишь немногие пассажиры носят маски — в основном азиаты.

В сердце Нью-Йорка, на обычно кишащей народом Таймс-Сквер, таблички призывают не останавливаться, чтобы не нарушать движение толпы. На самом деле, отмечает журналист Le Monde, людей здесь нет. Театры Бродвея закрылись по крайней мере на месяц. На улице остаются только самые бедные жители города, часто афроамериканцы, у которых больше никто не покупает сувениры.