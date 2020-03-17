Times: Джонсон признал, что Британия близка к фазе быстрого распространения коронавируса

Борис Джонсон предупредил, что Соединённое Королевство приближается к «фазе быстрого роста» числа заболевших COVID-19, в результате чего число заболевших начнёт увеличиваться вдвое каждые пять дней. Чтобы снизить распространение инфекции, британский премьер посоветовал согражданам отказаться от ненужных встреч и походов в пабы, клубы и театры.

Все жители Великобритании должны избегать любых «контактов не первостепенной важности» с другими людьми и отказаться от походов в пабы, клубы и театры, чтобы замедлить распространение коронавируса. С таким предупреждением выступил премьер-министр страны Борис Джонсон, передаёт The Times.

Глава кабмина заявил, что Соединённое Королевство приближается к «фазе быстрого роста» случаев заболевания. По его словам, каждые пять дней число заразившихся может увеличиваться вдвое. Пока же особо серьёзная вспышка наблюдается в Лондоне, который «на несколько недель» опережает остальные регионы страны.

Британские власти советуют «уязвимым группам», к которым относятся хронические больные, люди старше 70 и беременные женщины, предпринять дополнительные шаги, чтобы «защитить» себя от последствий COVID-19. Джонсон также заявил, что правительство ещё не приняло окончательного решения относительно того, стоит ли вводить «более драконовские меры», в том числе закрывать учебные заведения.

Премьер признал, что новые ограничения станут «серьёзным вызовом для крупного и малого бизнеса» из-за риска разориться. Но он пообещал, что министры сделают всё возможное, чтобы этого не допустить.

Главный медицинский советник правительства профессор Крис Уитти заявил, что Британию ждёт «долгое и тяжёлое испытание». Он предположил, что меры борьбы с инфекцией будут оставаться в силе «недели, месяцы и, возможно, даже дольше».

По мнению Уитти, давление эпидемии на систему здравоохранения приведёт к тому, что люди, страдающие другими заболеваниями, могут не получить своевременную помощь. «Главным образом мы сейчас и пытаемся сократить вероятность таких косвенных смертей», — пояснил он.