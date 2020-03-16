France 24: «не поняли сигнала» — во время карантина французов тянет встретиться с друзьями

Закрытие школ и университетов на карантин многие во Франции восприняли как дополнительные каникулы — и вместо того чтобы сидеть в четырёх стенах, проводят время в компании друзей в общественных местах, передаёт France 24. Как отмечает телеканал, несмотря на увещевания властей, в воскресенье на парижских улицах были десятки тысяч отдыхающих.
15 миллионов учащихся во Франции могут сидеть по домам: их школы и университеты закрылись на неопределённый срок, чтобы остановить распространение коронавируса. Но похоже, что многие не поняли этого сигнала. Хотя все заведения, кроме продуктовых магазинов и аптек, закрыты, в воскресенье десятки тысяч людей гуляли с друзьями на улице.
ДЕВУШКА: У нас три дополнительные недели каникул. Что нам делать со всем этим свободным временем? Мы хотим им воспользоваться. Мы что, должны сидеть дома? Я так не думаю!
На вопрос о том, почему они пришли в общественное место, когда по всей стране ходит эпидемия смертельного заболевания, многие ответили, что они, как им кажется, достаточно осторожны.
МУЖЧИНА: Мы же проголосовали, соблюдая все рекомендованные меры предосторожности. Почему же мы не можем пойти в парк? Мы разочарованы и шокированы тем, что парижские парки Тюильри и Люксембург закрыты.
В то время как некоторые по-прежнему не в курсе опасности, правительство Франции призвало поскорее изменить отношение к ситуации.
ОЛИВЬЕ ВЕРАН, министр солидарности и здравоохранения Франции: Вирус невидим, он быстро передаётся от человека к человеку и ставит жизни под угрозу. Я умоляю людей соблюдать правила и оставаться изолированными от своих друзей.
Если люди продолжат игнорировать правила, правительство, вероятно, примет ещё более решительные меры.
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