Die Welt: Курц призвал австрийцев выходить из дома только в трёх случаях

На фоне распространения коронавируса канцлер Австрии Себастьян Курц отметил, что сейчас у граждан страны есть лишь три повода для выхода на улицу: работа, необходимые закупки и помощь другим людям, пишет Die Welt. На данный момент в Австрии зафиксировано 800 случаев заражения коронавирусом.

Общественная жизнь в Австрии попадает под дальнейшие жёсткие ограничения, пишет Die Welt: из-за распространения коронавируса в стране пришлось ввести чрезвычайное положение.

По словам австрийского канцлера Себастьяна Курца, сейчас у граждан есть лишь три причины, по которым можно покинуть дом: работа, совершение необходимых закупок и оказание помощи другим людям. При этом Курц не говорил о введении комендантского часа, отмечает издание.

Все спортивные площадки и рестораны (которые и так уже имеют ограниченные часы приёма) будут закрыты. Кроме того, с понедельника будут закрыты предприятия, не являющиеся ежедневно необходимыми. При этом Курц заверил, что снабжение людей через супермаркеты и службы доставки будет обеспечено. Также он анонсировал дальнейшие ограничения путешествий и отмены перелётов.

Как сообщает Die Welt, несколько регионов Австрии уже находятся на карантине. По состоянию на субботу в стране было зафиксировано 800 случаев заражения коронавирусом.