Die Welt: Курц призвал австрийцев выходить из дома только в трёх случаях

03:00
Отбор на ОИ-2020 по стрельбе из лука отменён из-за коронавируса
Панамериканский отборочный турнир на Олимпиаду-2020 по стрельбе из лука отменён из-за угрозы распространения коронавируса.
03:00
ВОЗ сообщила о почти 11000 случаев заражения COVID-19 в мире за сутки
Около 11 тыс. новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 выявлено в мире за сутки, следует из данных Всемирной организации здравоохранения.
03:00
Трамп приветствует снижение ключевой ставки в США
Президент США Дональд Трамп приветствовал решение Федеральной резервной системы (ФРС) о снижении ключевой ставки из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Нурмагомедов о бое с Фергюсоном: просто закройте нас на арене, и вы узнаете чемпиона
Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов высказался по поводу своего поединка с Тони Фергюсоном, который должен состояться 18 апреля в Нью-Йорке, однако может быть перенесён из-за пандемии коронавируса.
03:00
Власти Чехии ввели общенациональный карантин из-за COVID-19
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил общенациональный карантин до 24 марта из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Игрока «Интера» Эриксена выселили из отеля в Милане из-за пандемии коронавируса
Новичок «Интера» Кристиан Эриксен из Дании лишился места проживания в Милане.
03:00
Салливан назвал приоритеты в работе в качестве посла США в России
Посол США в России Джон Салливан назвал выстраивание открытого диалога между Вашингтоном и Москвой одной из приоритетных задач на своём посту.
03:00
Партнёр Черышева по «Валенсии» Мангала: чувствую себя хорошо, симптомов коронавируса не ощущаю
Футболист «Валенсии» Эльяким Мангала, сдавший положительный тест на коронавирус, рассказал о своём самочувствии.
03:00
Хёведес считает нереальным играть в футбол в условиях пандемии коронавируса
Защитник московского «Локомотива» высказал своё мнение по поводу того, что чемпионат России по футболу продолжается, несмотря на коронавирус.
03:00
Не менее 15 человек погибли при взрыве нефтепровода в Нигерии
Не менее 15 человек стали жертвами взрыва на участке нефтепровода в городе Абул-Адо в Нигерии. Об этом сообщает газета Vanguard со ссылкой на данные Национального агентства по чрезвычайным ситуациям.
03:00
Мадуро объявил карантин в семи штатах Венесуэлы из-за коронавируса
Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил карантин в семи штатах страны, включая столицу Каракас, из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Фигуристка Ильиных о новорождённом сыне: точно не буду ставить его на коньки
Чемпионка Олимпиады в Сочи 2014 года по фигурному катанию Елена Ильиных рассказала, отдаст ли своего ребёнка в этот вид спорта.
03:00
ФРС США снизила ключевую ставку почти до нуля из-за COVID-19
Федеральная резервная система (ФРС) США снизила ключевую ставку до значений 0—0,25% из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:00
Двукратный победитель ОИ по биатлону Васильев: история с коронавирусом надуманная и раздутая
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев выступил за проведение чемпионата России, несмотря на ситуацию с коронавирусом.
03:00
Чемпионат Мексики по футболу приостанавливают из-за коронавируса
В Мексике приостановлено проведение футбольного чемпионата страны во всех лигах из-за угрозы распространения коронавируса.
03:00
Число жертв коронавируса во Франции достигло 127
Число жертв заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции достигло 127. Об этом сообщили в Минздраве страны.
03:00
Посол США в России оценил сообщения об «охоте на россиян»
Соединённые Штаты не ведут «охоту» за российскими гражданами. Об этом заявил посол США в России Джон Салливан.
03:00
Скончался 104-летний участник Олимпиады-1948
Участник Олимпийских игр 1948 года в Лондоне финн Аарне Кайнлаури скончался в возрасте 104 лет.
03:00
Карпин объяснил, почему Мамаев не сыграл в матче с «Локомотивом»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему полузащитник команды Павел Мамаев не сыграл в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Локомотивом».
03:00
Легков: по сравнению с Большуновым остальные лыжники сборной России выглядят похуже
Олимпийский чемпион 2014 года Александр Легков ответил на вопрос, почему по сравнению с Александром Большуновым остальная сборная России не так уверенно выступала в минувшем сезоне.
03:00
Трамп заявил об отсутствии дефицита в США товаров первой необходимости
Американский лидер Дональд Трамп заявил, что несмотря на распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в США не наблюдается дефицита товаров первой необходимости. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
03:00
СМИ: УЕФА предложит перенести Евро-2020 на осень, зиму 2020-го или лето 2021-го
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за распространения коронавируса предложит перенести чемпионат Европы на осень, зиму 2020-го или на лето 2021-го.
03:00
Сёмин: «Локомотив» использовал преимущество в контратаках в матче с «Ростовом»
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал победу над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Салливан: 9 мая Москву посетит очень высокопоставленная делегация США
Посол США в России Джон Салливан в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал, что американский лидер Дональд Трамп намерен отправить в Москву для участия в торжествах по случаю Дня Победы «очень высокопоставленную» делегацию.
03:00
Тренер «Ростова» Карпин считает, что в матче с «Локомотивом» подвела реализация
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился эмоциями после поражения от «Локомотива» (1:3) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Финский журналист раскритиковал КХЛ за продолжение сезона
Финский журналист Пекка Ялонен раскритиковал Континентальную хоккейную лигу (КХЛ) за продолжение сезона в период распространения коронавируса.
03:00
Сербия ввела режим ЧС из-за коронавируса
Сербия с 15 марта вводит режим чрезвычайной ситуации в стране из-за вспышки коронавирусной инфекции COVID-19, объявил сербский президент Александр Вучич.
03:00
Нортуг назвал Большунова лучшим лыжником мира на данный момент
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг заявил, что считает россиянина Александра Большунова лучшим лыжником на данный момент.
03:00
Нортуг ответил на вопрос о лучшем лыжнике всех времён
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг ответил на вопрос о лучшем лыжнике в истории.
03:00
Федерация футбола Италии намерена попросить УЕФА перенести Евро-2020
Президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина заявил, что организация намерена попросить Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) о переносе Евро-2020 из-за распространения коронавируса.
03:00
Посол рассказал об идее Трампа провести саммит «пятёрки» СБ ООН в США
Американский лидер Дональд Трамп предлагает провести в Соединённых Штатах саммит лидеров стран — постоянных членов СБ ООН, инициативу о котором внёс российский президент Владимир Путин. Об этом сообщил посол США в Москве Джон Салливан.
03:00
Футболист «Уфы» Пуцко считает, что РПЛ необходимо остановить из-за коронавируса
Защитник «Уфы» Александр Пуцко после ничьей в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА выразил мнение, что чемпионат стоит приостановить из-за распространения коронавируса.
03:00
Норвежский лыжник Нортуг высказался о русских девушках
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг ответил на вопрос о красоте русских девушек.
03:00
Путин поручил создать рабочую группу Госсовета по борьбе с COVID-19
Президент России Владимир Путин поручил создать рабочую группу Госсовета по противодействию распространению коронавирусной инфекции COVID-19 во главе с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
03:00
Нортуг: был впечатлён уровнем игры Легкова в хоккей
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг оценил уровень игры в хоккей российского лыжника Александра Легкова.
03:00
Норвежский лыжник Нортуг: каждый приезд в Россию — большое счастье для меня
Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам норвежец Петтер Нортуг поделился впечатлениями от посещения России.
03:00
В Госдуме оценили идею перехода на дистанционное обучение в вузах
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в беседе с RT прокомментировал возможность перехода на дистанционное обучение студентов в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Крылов выложил фото с флагами России и Украины после победы на турнире UFC в Бразилии
Украинский боец смешанного стиля Никита Крылов после победы над Джонни Уокером в турнире UFC Fight Night 170 в Бразилии опубликовал фото с флагами России и Украины.
03:00
Президент Израиля поручит Бени Ганцу сформировать правительство
Президент Израиля Реувен Ривлин 16 марта поручит лидеру оппозиционного блока «Кахоль-лаван» Бени Ганцу сформировать правительство по итогам прошедших выборов в парламент (кнессет).
03:00
Федотов назвал три составляющих победы «Сочи» над «Краснодаром»
Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов объяснил победу над «Краснодаром» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Вузам в России рекомендовано ввести дистанционное обучение студентов
Российским вузам рекомендовано перейти на дистанционное обучение студентов в связи с риском распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает Министерство науки и высшего образования.
03:00
«Локомотив» победил «Ростов» и поднялся на второе место в РПЛ
Московский «Локомотив» на выезде взял верх над «Ростовом» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
03:00
Главный санитарный врач Тюменской области рассказала о заболевшем коронавирусом
Главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо рассказала о мужчине, заболевшем коронавирусной инфекцией.
03:00
В Италии за сутки из-за COVID-19 скончались 368 человек
В Италии за сутки из-за COVID-19 скончались 368 человек. Об этом сообщил телеканал Rai News 24 со ссылкой на главу службы гражданской обороны страны Анджело Боррели.
03:00
Эксперт оценил влияние ситуации с коронавирусом на российские компании
Ведущий эксперт Института современного развития, экономист, автор рубрики «Финансы и инвестиции» в журнале Forbes Никита Масленников оценил влияние ситуации с коронавирусом на российские компании.
03:00
В вузах Кемеровской области вводят дистанционное обучение
В вузах Кемеровской области стали вводить дистанционное обучение. Аналогичные решения начинают принимать и в средних специальных учебных заведениях.
03:00
Вратарь «Уфы» Беленов: только дурак не боится коронавируса
Голкипер «Уфы» Александр Беленов после ничьей в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА высказался об ограничении количества зрителей на трибунах в связи с коронавирусом.
03:00
Онищенко прокомментировал идею перехода на дистанционное обучение
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал сообщение о том, что Минпросвещения рекомендует школам перейти на дистанционное обучение.
03:00
Эксперт рассказала о влиянии коронавируса на российский турбизнес
Гендиректор ООО «Больше солнца» Дарья Евтеева рассказала о влиянии коронавируса на российский турбизнес.
03:00
Эксперт оценил влияние коронавируса на здоровье пожилых людей
Профессор НИИ вирусологии имени Ивановского Михаил Щелканов оценил влияние коронавируса на здоровье пожилых людей.