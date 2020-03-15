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BFM TV: итальянцы поют песни, чтобы спастись от гнетущей тишины карантина

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Жители Италии, вынужденные сидеть дома из-за объявленного на всю страну карантина, спасаются от гнетущей тишины и тревоги с помощью популярных песен, рассказывает BFM TV. В социальные сети попадает всё больше записей того, как соседи распевают хиты 90-х, народные песни или спортивные гимны со своих балконов и из окон.
BFM TV: итальянцы поют песни, чтобы спастись от гнетущей тишины карантина
Reuters
В социальных сетях появляется всё больше видеозаписей того, как итальянцы на вынужденном национальном карантине из-за коронавируса распевают вместе песни каждый из своей квартиры, пишет BFM TV. Таким образом жители страны пытаются спастись от гнетущего молчания и поднять друг другу настроение в тяжёлое время.
 
Власти Италии, как напоминает издание, закрыли на карантин всю страну, которая оказалась на втором месте по количеству заболевших COVID-2019: к пятнице число подтвержденных случаев заражения превысило 15 тыс., а погибло более тысячи человек. Чтобы нарушить тишину улиц, вынужденные сидеть дома итальянцы вспоминают свои любимые песни. Судя по записи в Twitter, жители Турина иногда прибегают к хиту «Macarena» для уменьшения беспокойства. 
 
 
В другом видео над пустынной улицей Сиены затворники распевают народную песню со словами «Viva la nostra Sienna» («Да здравствует наша Сиена»), а вскоре к ним присоединяется воющая на луну собака.
 
 
Ещё южнее, в Неаполе, с балконов иногда открываются трогательные сцены. Так, на видео из соцсетей видно, как один из жителей включил на полную громкость эстрадную песню. Автор публикации сопроводил её комментарием: «Сражаться с улыбкой».
 
 
Другие предпочли более спортивные мелодии, напоминающие о славном времени на местном стадионе Сан-Паоло.
 
В заключение BFM TV рассказывает о популярном клипе, в котором камера блуждает между прилавков на улице Сан-Грегорио-Армено, одной из старейших в Неаполе. Сопровождает видео хэштег «Andra Tutto Bene» («Всё будет хорошо»), который стал чем-то вроде официального девиза Италии на это сложное время.   
 
 
 
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