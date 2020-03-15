BFM TV: итальянцы поют песни, чтобы спастись от гнетущей тишины карантина

В социальных сетях появляется всё больше видеозаписей того, как итальянцы на вынужденном национальном карантине из-за коронавируса распевают вместе песни каждый из своей квартиры, пишет BFM TV. Таким образом жители страны пытаются спастись от гнетущего молчания и поднять друг другу настроение в тяжёлое время.

Власти Италии, как напоминает издание, закрыли на карантин всю страну, которая оказалась на втором месте по количеству заболевших COVID-2019: к пятнице число подтвержденных случаев заражения превысило 15 тыс., а погибло более тысячи человек. Чтобы нарушить тишину улиц, вынужденные сидеть дома итальянцы вспоминают свои любимые песни. Судя по записи в Twitter, жители Турина иногда прибегают к хиту «Macarena» для уменьшения беспокойства.