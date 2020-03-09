El País: Италия в шоке от драконовских мер, введённых из-за коронавируса

Популярное
-
Байден наносит ответный удар: Bloomberg о результатах «супервторника» в США Bloomberg
-
Mainichi: туалетной бумаги и риса хватит на всех — производители пытаются сбить ажиотаж в Японии Mainichi Shimbun
-
NYT: запрет на гей-браки нужен Путину, чтобы привлечь людей на голосование New York Times
-
Daily Sabah: «зеркальный ответ» — Турция разместит в Сирии ЗРК собственного производства Daily Sabah
-
El Periódico: открыв границы беженцам, Эрдоган ударил по Европе «главным политическим орудием» El Periódico
-
Fox News: переговоры «аморальны» — Госдеп США не спешит выручать американца из сирийского плена Fox News
-
Обозреватель Newsweek: ради альянса с США Европе пора отказаться от мечтаний и лозунгов Newsweek
-
Welt: соглашение с «Талибаном» — не достижение, а капитуляция Запада Die Welt
INFOX.SG
-
Число погибших от последствий COVID-19 в Италии возросло до 463
Число погибших от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Италии увеличилось до 463.
-
В Петербурге произошёл пожар на водородной станции
В Выборгском районе Санкт-Петербурга произошло возгорание на водородной станции на заводе «Светлана».
-
«Зенит» и «Уфа» не выявили победителя в 21-м туре РПЛ
Петербургский «Зенит» на своём поле сыграл вничью с «Уфой» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
Посол России и глава Минфина США провели переговоры
Посол России в США Анатолий Антонов и министр финансов Соединённых Штатов Стивен Мнучин провели встречу, в ходе которой обсудили перспективы российско-американских отношений.
-
Футболист «Краснодара» Сулейманов признался, что его не устраивает роль джокера в команде
Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со «Спартаком» признался, что его не устраивает роль джокера в своей команде.
-
Посольство выясняет информацию о заразившемся COVID-19 россиянине в ОАЭ
Российское посольство в ОАЭ проверяет появившуюся информацию о заражении россиянина коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом рассказали в пресс-службе дипмиссии.
-
Федун заявил, что у него нет вопросов к Тедеско после поражения «Спартака» от «Краснодара»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун считает, что команда не заслужила поражения от «Краснодара» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
Бумаги российских компаний закрыли торги в Лондоне спадом на 7—22%
Бумаги российских компаний закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) спадом на 7—22%. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
-
Четыре человека погибли в ДТП на Украине
Четыре человека погибли и ещё один пострадал в результате столкновения двух иномарок на трассе Житомир — Черновцы в Житомирской области Украины.
-
Джикия: на матчах «Спартака» система VAR не подключена к розетке
Защитник и капитан московского «Спартака» Георгий Джикия после поражения от «Краснодара» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) высказался о работе системы VAR.
-
Премьер Украины утвердил новый план по борьбе с COVID-19
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утвердил новый, усиленный план профилактических мероприятий с целью борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
-
«Салават Юлаев» взял верх над «Авангардом» в пятом матче серии плей-офф КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» в пятом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
-
Биржи Европы закрыли торги падением на 7—8%
Основные европейские фондовые индексы 9 марта завершили торги снижением на 7—8%.
-
Федун ответил, как финансовый кризис может повлиять на «Спартак»
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун после матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» ответил на вопрос, как финансовый кризис может повлиять на его клуб.
-
Число заболевших коронавирусом в Канаде превысило 70 человек
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Канаде достигло 71.
-
Тедеско высказался о судействе матча «Спартак» — «Краснодар»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал работу арбитра в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
-
Замглавы МИД России обсудил с послом Ирана ситуацию в САР
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин и посол Ирана в России Казем Джалали провели встречу, в ходе которой обменялись мнениями о ситуации в Сирии.
-
В Германии два человека погибли от коронавируса
В Германии зафиксировали первые две смерти от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
-
Тренер «Краснодара» Матвеев: первый тайм остался за «Спартаком»
Тренер «Краснодара» Сергей Матвеев прокомментировал победу команды над московским «Спартаком» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
СМИ рассказали о потерях стран ОПЕК от обвала цен на нефть
Агентство Reuters подсчитало объём потерь стран ОПЕК от падения мировых цен на нефть.
-
Тренер «Спартака» оценил игру Бакаева в матче с «Краснодаром»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско высказался об игре полузащитника команды Зелимхана Бакаева в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
-
Силуанов пообещал выполнение всех соцобязательств перед россиянами
Министр финансов России Антон Силуанов на фоне обрушения цен на нефть и падения курса рубля заявил, что стабильное исполнение бюджета и имеющиеся ресурсы позволяют государству гарантировать выполнение всех социальных обязательств перед гражданами.
-
Тедеско объяснил изменения состава «Спартака» в матче с «Краснодаром»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско объяснил изменения в составе команды в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
-
Тедеско считает, что «Спартак» незаслуженно проиграл «Краснодару»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско прокомментировал поражение своей команды от «Краснодара» (0:1) в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
Новак оценил ситуацию на рынке нефти
Министр энергетики России Александр Новак в ходе совещания по экономическим вопросам, которое провёл российский премьер Михаил Мишустин, сообщил, что сценарий выхода из соглашения по ограничению добычи нефти прорабатывался и текущая ситуация на нефтяном рынке находится в пределах прогноза.
-
В ВОЗ назвали число заболевших коронавирусом по всему миру
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-2019 по всему миру превысило 109 тыс.
-
Карпин объяснил, почему назвал игру «Ростова» с ЦСКА катастрофой
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин объяснил, почему назвал катастрофой игру своей команды в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
-
Глава Евросовета проведёт конференцию с лидерами стран ЕС из-за COVID-19
Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил о намерении в ближайшее время провести телефонную конференцию с лидерами стран — членов ЕС по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
-
«Краснодар» победил «Спартак» в РПЛ благодаря голу Ари с пенальти
«Краснодар» на выезде одолел московский «Спартак» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
-
ИГ взяло ответственность за атаку в Афганистане во время инаугурации Гани
Террористическая группировка «Исламское государство»* взяла на себя ответственность за ракетную атаку в Кабуле во время церемонии инаугурации президента Афганистана Ашрафа Гани.
-
ФИФА перенесёт матчи азиатской квалификации ЧМ-2022 из-за коронавируса
Международная федерация футбола (ФИФА) и Азиатская футбольная конфедерация (АФК) приняли совместное решение о переносе ближайших отборочных матчей к чемпионату мира 2022 года из-за распространения коронавируса.
-
Китай вывел на орбиту новый спутник навигационной системы Beidou
Китай 9 марта осуществил пуск ракеты-носителя «Чанчжэн-3B» с 54-м спутником для создаваемой КНР глобальной навигационной системы Beidou.
-
Во Франции число случаев заражения COVID-19 достигло 1191
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 во Франции достигло 1191.
-
В Совфеде обещают индексацию соцвыплат и пенсий на фоне падения рубля
Заместитель председателя комитета Совета Федерации по соцполитике Елена Бибикова выразила уверенность, что социальные выплаты и пенсии будут проиндексированы, несмотря на снижение курса рубля по отношению к доллару и евро.
-
Тренер ЦСКА объяснил, почему Чалов бил пенальти в матче с «Ростовом»
Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников объяснил, почему нападающий команды Фёдор Чалов бил пенальти в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
-
Синоптик прогнозирует арктические холода в Москве в конце недели
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в конце недели в Москве ожидается возврат арктических холодов.
-
Трамп объяснил падение рынков
Президент США Дональд Трамп рассказал, почему международные рынки показывают падение котировок.
-
Бакаев сыграл в шлеме в матче «Спартак» — «Краснодар»
Полузащитник московского «Спартака» Зелимхан Бакаев вышел на поле в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» в шлеме.
-
Число случаев заражения COVID-19 в Британии увеличилось до 319
Число подтверждённых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Великобритании достигло 319.
-
Федотов считает, что футболисту ЦСКА Карпову не стоило показывать красную карточку
Футбольный судья Игорь Федотов оценил спорные моменты матча 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Ростовом» и московским ЦСКА.
-
В России могут обязать врачей сообщать Росгвардии о здоровье владельцев оружия
Глава Росгвардии Виктор Золотов рассказал в интервью «Российской газете» о законопроекте, который обяжет врачей сообщать ведомству о здоровье владельцев оружия.
-
Сборная России по водному поло отменила сборы в Италии из-за коронавируса
Мужская сборная России по водному поло отменила сборы в Италии перед квалификационным олимпийским турниром из-за эпидемии коронавируса.
-
Адвокат рассказала о позиции обвиняемого по делу MH17
Адвокат Сабине тен Дуссхате заявила, что её подзащитный россиянин Олег Пулатов полностью отрицает ответственность за крушение малайзийского самолёта Boeing рейса MH17 в Донбассе.
-
Польша вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что страна вводит санитарный контроль на границе с Германией и Чехией.
-
ЦСКА одолел «Локомотив-Кубань» в Единой лиге ВТБ
Баскетболисты московского ЦСКА одержали победу над краснодарским «Локомотивом-Кубанью» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
-
Премьеры России и Киргизии обсудили ситуацию с нефтью
Премьер-министр России Михаил Мишустин провёл телефонные переговоры с главой правительства Киргизии Мухаммедкалымом Абылгазиевым, в ходе которых они обсудили ситуацию на валютном и нефтяном рынках.
-
Тренер ЦСКА высказался об удалении Ахметова и Карпова в матче с «Ростовом»
Тренер московского ЦСКА Сергей Овчинников прокомментировал эпизоды с удалением игроков команды Ильзата Ахметова и Максима Карпова в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом».
-
Американские биржи открылись падением на 7%
Основные фондовые индексы США 9 марта открылись падением на 7% на фоне обрушения цен на нефть и обвала котировок в ряде других стран. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные торгов.
-
Карпин заявил, что недоволен игрой «Ростова» в матче с ЦСКА
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин заявил, что недоволен игрой своей команды в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским ЦСКА.
-
Кандидат в президенты Абхазии Бжания вернётся в Сухум 11 марта
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания, который оказался в больнице Краснодара, вернётся в Сухум 11 марта.