El País Оригинал

El País: Италия в шоке от драконовских мер, введённых из-за коронавируса

Материал представлен в пересказе ИноТВ
После введения карантина на севере Италии страна в воскресенье проснулась в состоянии шока от принятых властями драконовских мер, пишет El País. Причём никто не знал, как претворять в жизнь эти шаги, говорится в статье. По этой причине всё воскресенье различные министерства и ведомства совещались, обсуждая, как действовать в этой чрезвычайной ситуации.
El País: Италия в шоке от драконовских мер, введённых из-за коронавируса
Reuters
Италия в шоке от ограничений, введённых для того, чтобы помешать распространению коронавируса, пишет El País.
 
В субботу вечером итальянцы ложились спать, уже зная о том, что на севере Италии в регионе Ломбардия, экономическом двигателе страны, и ещё в 14 провинциях вводится принудительный карантин, в котором окажутся 16 млн человек. Кроме того, в остальной части страны также было объявлено о введении серьёзных ограничений.
 
Указ итальянского правительства породил на улицах смесь удивления и недовольства. Некоторые воспользовались остававшимся до введения карантина временем, чтобы уехать из городов.
 
Тогда итальянцы ещё не знали, как именно всё это отразится на их жизни.
 
А в воскресенье страна проснулась в состоянии шока, с общим ощущением хаоса и растерянности, а также со множеством сомнений. Вдобавок местным жителям ещё предстояло переварить новость о том, что в их государстве введена самая радикальная за пределами Китая мера для сдерживания коронавируса, и теперь это уже реальность, которая как минимум на один месяц полностью изменит их повседневную рутину.
 
Причём, как оказалось, в большей части страны никто чётко не знал, что можно делать, а что нет.
 
Правительство распорядилось о закрытии по всей стране музеев, а также культурных и развлекательных объектов для того, чтобы помешать таким образом передаче болезни. Также власти усложнили въезд и выезд с новых изолированных территорий. Однако, введя все эти драконовские меры, правительство так и не объяснило, как претворять в жизнь.
 
В результате всё воскресенье различные министерства и ведомства проводили совещания, чтобы найти способ, как применить чрезвычайные меры на столь огромной территории, пишет El País.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
El País Испания Европа
теги
болезнь Италия Китай коронавирус
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров