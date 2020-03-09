El País: Италия в шоке от драконовских мер, введённых из-за коронавируса

Италия в шоке от ограничений, введённых для того, чтобы помешать распространению коронавируса, пишет El País.

В субботу вечером итальянцы ложились спать, уже зная о том, что на севере Италии в регионе Ломбардия, экономическом двигателе страны, и ещё в 14 провинциях вводится принудительный карантин, в котором окажутся 16 млн человек. Кроме того, в остальной части страны также было объявлено о введении серьёзных ограничений.

Указ итальянского правительства породил на улицах смесь удивления и недовольства. Некоторые воспользовались остававшимся до введения карантина временем, чтобы уехать из городов.

Тогда итальянцы ещё не знали, как именно всё это отразится на их жизни.

А в воскресенье страна проснулась в состоянии шока, с общим ощущением хаоса и растерянности, а также со множеством сомнений. Вдобавок местным жителям ещё предстояло переварить новость о том, что в их государстве введена самая радикальная за пределами Китая мера для сдерживания коронавируса, и теперь это уже реальность, которая как минимум на один месяц полностью изменит их повседневную рутину.

Причём, как оказалось, в большей части страны никто чётко не знал, что можно делать, а что нет.

Правительство распорядилось о закрытии по всей стране музеев, а также культурных и развлекательных объектов для того, чтобы помешать таким образом передаче болезни. Также власти усложнили въезд и выезд с новых изолированных территорий. Однако, введя все эти драконовские меры, правительство так и не объяснило, как претворять в жизнь.

В результате всё воскресенье различные министерства и ведомства проводили совещания, чтобы найти способ, как применить чрезвычайные меры на столь огромной территории, пишет El País.