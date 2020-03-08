CNN: в Китае обрушение карантинной гостиницы унесло жизни 10 человек

Под завалами рухнувшей гостиницы, где размещались люди с подозрением на коронавирус, оказалось около 70 человек, по крайней мере 10 из них погибли, передаёт CNN. Власти пока не называют причину трагедии, но стало известно, что на первом этаже здания шёл ремонт, а рабочие незадолго до происшествия предупреждали хозяина о перекосившейся колонне.

Теперь мы переходим к последней трагедии в Китае, связанной с коронавирусом. Спасатели стараются быстрее найти десятки людей, которые оказались под обломками рухнувшей гостиницы. Погибло по крайней мере десять человек. Осложняет поиск и спасательную операцию то, что это здание использовалось для карантина заразившихся коронавирусом.

С нами на связи корреспондент CNN Стивен Чжан из Пекина. Вы следили за событиями и спасательной операцией. Это действительно опасная ситуация для тех, кто пытается прямо сейчас спасти людей.

СТИВЕН ЧЖАН: Верно, Натали. Как вы отметили, число погибших снова выросло за те полчаса, которые прошли с нашего последнего разговора. Вот почему это настоящая «гонка со временем» для более чем 100 пожарных и других аварийных служб на месте событий.

От правительства буквально недавно поступила обнадёживающая информация: по их словам, во время обрушения на карантине в гостинице находилось 58 человек, и у всех них отрицательный тест на коронавирус. Но спасатели всё равно не искушают судьбу: вот почему вы видели, что они носят маски и защитные очки. Они также проводят дезинфекцию территории во время поиска и спасательной операции. Давайте посмотрим, что происходит на месте происшествия.

После обрушения гостиницы в субботу из завалов достали ребёнка. Пожарные разбирают бетон и свинец, пытаясь найти других выживших. В какой-то момент власти объявили, что под завалами находится по крайней мере 70 человек. Это двойной удар по тем, кто внутри здания. Конструкция в центре города Цюаньчжоу использовалась в качестве карантинного центра для людей, которые подверглись воздействию нового коронавируса. На месте работают более 800 спасателей, которые иногда голыми руками, а иногда — с помощью пилы пытаются спасти десятки людей, которых забирают находящиеся поблизости машины скорой помощи.

Очевидцы рассказывают, что до обрушения они услышали громкий звук, а потом увидели, как в воздух полетели пыль и стекло. Власти говорят, что пока не знают причину, по которой рухнуло сооружение.

Цюаньчжоу находится примерно в 600 милях (тысячи км. — ИноТВ) от Ухани, эпицентра вспышки коронавируса в Китае, где более 3 тыс. человек умерло от вируса.

Также местные власти заявили, что продолжают искать причину этого обрушения, однако рассказали государственным СМИ, что владелец здания сейчас находится в полицейском участке, потому что перед обрушением на первом этаже велись ремонтные работы. Говорят, что рабочие позвонили хозяину незадолго до обрушения и сообщили, что перекосилась одна из колонн, а через несколько минут это здание рухнуло и заперло 71 человека в ловушку под завалами. Натали?

Такая ужасная трагедия, спасательная операция продолжается. Это был Стивен Чжан для CNN, Пекин, спасибо.

Материал предоставлен CNN International.