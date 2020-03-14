Welt: Вена показывает Берлину, как противостоять коронавирусу в школах и детских садах

Вена подаёт Берлину пример борьбы с распространением коронавируса в том, что касается сферы образования, пишет немецкая газета Die Welt. По закону, в кризисной ситуации правительство Австрии получает исключительные права на закрытие школ и детских садов по всей стране. Благодаря этому Австрия на шаг опережает Германию в противостоянии коронавирусу — там подобные решения в сфере образования принимаются каждой федеральной землёй в отдельности.

Вена показывает Берлину, как надо обходиться с коронавирусом, пишет корреспондент немецкой газеты Die Welt Элизалекс Хенкель.

Австрия намного решительнее принимает меры против COVID-2019, чем Германия, сообщается в статье. Со следующей недели по всей стране закрываются школы и детские сады. Уже со среды въезд через границу со стороны Италии ограничен, на мероприятия в закрытых помещениях установлен лимит в 100 участников. В школах будут работать службы неотложной медицинской помощи для детей младшего возраста, родители которых не могут обеспечить им должный уход в домашних условиях. Все остальные должны продолжить обучение дистанционно.

Таким образом, Австрия на шаг опережает Германию, отмечает издание. В Германии отдельные федеральные земли постепенно принимают решения о закрытии школ и детских садов, но уже сейчас распространилась критика по поводу того, что правительство страны не предприняло соответствующих централизованных мер для преодоления кризиса с коронавирусом.

Как поясняет немецкая газета, Австрия по своему устройству является федеративной республикой, как и Германия, однако в кризисной ситуации в Австрии вступает в действие закон об эпидемиях. В соответствии с этим законом, правительство в Вене обладает исключительными полномочиями издавать и реализовывать распоряжения в сфере здравоохранения. В Германии координирование действий намного сложнее — там необходимо проводить процедуру согласования, существенно тормозящую общий процесс.

«Это чрезвычайная ситуация с чрезвычайными мерами», — почти извиняясь, заявил министр образования Хайнц Фассманн, обращаясь к родителям и их детям в попытке объяснить, как до сих пор реализовывались, возможно, ключевые меры по борьбе с распространением коронавируса. Он призывал учащихся использовать время для дальнейшего обучения и избегать посещения дискотек и вечеринок: «Школа закрывается, но занятия продолжаются». С понедельника все школьники старше 14 лет останутся дома, со среды это коснётся также младших школьников и детей, посещающих детские сады.

Австрийские школы обязаны подготовить учебные материалы, пишет Die Welt. С их помощью дети смогут повторять дома уже пройденный материал, а также углублять свои знания. Учителя должны направлять учебный процесс по электронной почте, через групповые чаты или по телефону. Подспорьем также должна служить интернет-платформа, которую в четверг представил министр от Австрийской народной партии. Сейчас на ней представлено 2600 упражнений для всех возрастов, в том числе задания, которые можно проходить на компьютере в интерактивном режиме и раздаточные материалы для распечатки.

Школы в Германии, напротив, плохо подготовлены к цифровому образованию, которое пока остаётся для них «геркулесовой задачей». «На сегодняшний день мы попросту не оснащены для полномасштабного дистанционного обучения, — заявила в интервью изданию член правления профсоюза «Воспитание и наука» Илка Хоффманн. — В вопросе технического оснащения школ и возможностей учителей Германия — как лоскутное одеяло».

Австрийская телерадиовещательная компания ORF также хочет внести свой вклад в дистанционное обучение и со среды изменит свою программу: после передачи для маленьких детей с 6 до 9 утра теперь будут до полудня транслироваться передачи для школьников. Также планируются ориентированные на детей новостные программы, передачи о технике и природе.

Министр образования Фассманн подчеркнул, что школы не будут полностью закрыты для детей в возрасте до 14 лет. Дежурные учителя должны помешать нехватке слишком большого числа сотрудников на рынке труда из-за того, что люди вынуждены присматривать за детьми. В первую очередь, свои профессиональные задачи должны иметь возможность выполнять врачи, медсёстры и полиция, не сваливая при этом заботу о детях на собственных родителей. «Детей ни в коем случае нельзя отвозить к дедушкам и бабушкам, — предупредил канцлер Себастьян Курц ещё в среду вечером. — Потому что это те люди, которых мы должны защищать наилучшим образом».

На какое число детей рассчитаны дежурства учителей, министр образования Австрии, однако, не сообщил. Этот вопрос должен решаться на уровне каждой отдельной школы. Занятия в школах пока будут прекращены до весенних каникул, которые в Австрии начинаются в выходные перед Пасхой и длятся до четверга после Пасхи.

Эта почти четырёхнедельная пауза — серьёзный вызов не только для родителей маленьких детей, но и для всех школьников, которые сейчас готовятся к сдаче выпускных экзаменов. К ним учителя продолжат относиться с повышенным вниманием, обещал министр образования. Начнутся ли эти экзамены по всей Австрии в начале мая, как запланировано, пока неясно.

Параллельно с выступлением министра образования канцлер Австрии выступил с предложением по оплате труда тех, кто остаётся дома для ухода за детьми. Они могут получить до трёх недель отпуска по семейным обстоятельствам. Однако конечное решение по данному вопросу остаётся за работодателем. Правительство предложило государству взять на себя треть расходов по зарплатам для подобных случаев.

Впрочем, многие вопросы пока остаются без ответа. Многие родители не понимают, как совместить под одной крышей свою удалённую работу и дистанционное обучение для их детей. Другие хотят поскорее забрать своих детей из школ. В свою очередь, детские сады не намерены дожидаться действия чрезвычайных мер до среды и просят родителей начать присматривать за своими детьми самостоятельно как можно раньше, отмечает Die Welt.