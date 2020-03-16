Canal 24 Horas TV

24 Horas: 368 погибших — Италия пережила худший день с момента вспышки коронавируса

Материал представлен в переводе ИноТВ
За последние сутки в Италии от коронавируса скончались 368 человек, передаёт Canal 24 Horas TV. Как отмечает канал, этот день стал худшим с момента вспышки заболевания в стране, ставшей эпицентром COVID-19 в Европе.
Италия пережила худший день с момента начала коронавирусного кризиса. За последние сутки там умерли 368 человек. В целом общее число погибших составляет более 1800 человек.
 
В Италии находится главный эпицентр болезни в Европе: в стране уже больше 20 600 заражённых.
 
Между тем излечившихся от COVID-19 уже более 2300 человек.
 
Дата выхода в эфир 16 марта 2020 года.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Canal 24 Horas TV Испания Европа
теги
болезнь Европа Италия коронавирус
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров