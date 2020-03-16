24 Horas: 368 погибших — Италия пережила худший день с момента вспышки коронавируса

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Обозреватель Figaro: коронавирус и мигранты вынуждают европейцев забыть о единстве и вспомнить о границах Le Figaro
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Der Spiegel: Трамп пытается переманить в США немецкую фирму, работающую над вакциной от коронавируса Der Spiegel
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Popular Mechanics: русские «медведи» напомнили армии США, что от них не скрыться даже в Арктике Popular Mechanics
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Wyborcza: коронавирус может испортить главный российский праздник — День Победы Gazeta Wyborcza
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BFM TV: итальянцы поют песни, чтобы спастись от гнетущей тишины карантина BFM TV
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Toyo Keizai: японский дипломат предлагает вернуть Курилы «в рамках Конституции» Toyo Keizai
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Биатлонистка Вирер рассказала когда примет решение о продолжении карьеры
Двукратная победительница общего зачёта Кубка мира по биатлону итальянка Доротея Вирер рассказала, когда примет решение о продолжение спортивной карьеры.
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Число заражённых COVID-19 в Израиле достигло 250
Число людей, заразившихся новым типом коронавирусной инфекции COVID-19, в Израиле достигло 250.
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Президент Ла Лиги: всё идёт к тому, что мы завершим сезон
Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал ситуацию с приостановкой розыгрыша Примеры из-за пандемии коронавируса.
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Путин заявил, что Россия смогла компенсировать потери от санкций
Россия потеряла в результате санкций около $50 млрд, но смогла их компенсировать. Об этом заявил президент Владимир Путин в интервью ТАСС.
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ЦБ продал на рынке 13 марта валюту на 3,7 млрд рублей
Банк России 13 марта продал на внутреннем рынке валюту на 3,7 млрд рублей.
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Коронавирус выявлен у участника шахматного турнира в Мурманске
У шахматиста из Ирландии, участвующего в турнире в Мурманске, предварительно выявлен положительный результат на коронавирус COVID-19.
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Эксперт оценил решение ФРС США снизить ключевую ставку
Заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХИГС Александр Абрамов прокомментировал RT снижение Федеральной резервной системой (ФРС) США ключевой ставки до значений 0—0,25% из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Вахаев рассказал, за счёт чего Исмаилов может победить Емельяненко
Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев поделился мнением, за счёт чего Магомед Исмаилов может взять верх над Александром Емельяненко на турнире ACA 104.
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В IBU объяснили, почему этап КМ в Контиолахти не был отменён полностью
Член исполкома Международного союза биатлонистов Туре Бойгард прокомментировал решение организации не отменять полностью этап Кубка мира в финском Контиолахти.
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Вахаев: Емельяненко — человеком с характером
Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев выразил уверенность, что Александр Емельяненко в идеальной форме подойдёт к поединку с Магомедом Исмаиловым на турнире ACA 107.
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В погранкомитете Белоруссии оценили закрытие границы с Россией
Официальный представитель белорусского государственного погранкомитета Антон Бычковский прокомментировал решение российских властей закрыть границу с республикой для передвижения людей в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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СМИ: «Барыс» отказался от участия в плей-офф КХЛ из-за коронавируса
Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» отказался от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
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«Коммерсантъ»: услуги сотовой связи в России могут подорожать на 20%
Сотовые операторы предупредили о неизбежном росте тарифов на связь, если государство не компенсирует им бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам. Об этом пишет «Коммерсантъ».
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов в понедельник, 16 марта, рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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В России начнут премировать борющихся с коронавирусом врачей
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать фонд для премирования врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Сеул и Вашингтон обсудят содержание военных США в Корее
Представители Южной Кореи и США намерены провести 17—18 марта переговоры по поводу распределения расходов на содержание американских войск, размещённых на Корейском полуострове.
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Россия закрывает границу с Белоруссией
Россия закрывает границу с Белоруссией для передвижения людей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на оперативном совещании с вице-премьерами. По его словам, власти и дальше будут делать всё для защиты страны от коронавируса.
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НБА рассматривает возможность проведения матчей на тренировочных площадках
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) изучает варианты возобновления сезона после его приостановки из-за пандемии коронавируса.
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Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с коронавирусом
Премьер-министр России Михаил Мишустин возглавил координационный совет по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
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«Руспродсоюз» оценил возможность дефицита продуктов на фоне COVID-19
Директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров («Руспродсоюз») Дмитрий Востриков оценил возможность возникновения дефицита продуктов в России из-за новостей вокруг коронавирусной инфекции COVID-19.
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ESPN: клубы НБА ожидают возобновления игр в июне при пустых трибунах
Владельцы и руководители клубов Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) считают, что в лучшем случае чемпионат возобновится в середине или конце июня при пустых трибунах.
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В Туве вводится режим повышенной готовности из-за коронавируса
Глава Тувы Шолбан Кара-оол заявил о введении режима повышенной готовности из-за коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
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Из больницы в Коммунарке сбежала пациентка с подозрением на COVID-19
Пациентка с подозрением на коронавирусную инфекцию COVID-19 сбежала из больницы в московской Коммунарке, сообщил главврач Денис Проценко в своём Facebook.
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Руни: казалось, что с футболистами в Англии обращаются как с морскими свинками
Играющий тренер и нападающий «Дерби Каунти» Уэйн Руни высказал мнение о ситуации с приостановкой английских футбольных чемпионатов из-за пандемии коронавируса.
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ЦБ Японии сохранил текущую процентную ставку
Банк Японии принял решение сохранить процентную ставку на отрицательном уровне — минус 0,1%.
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Вахаев сказал, что стало причиной потасовки с Гончаровым во время интервью
Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев признался, что привело к конфликту между ним и бывшим обладателем пояса Евгением Гончаровым в ходе интервью.
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Вахаев рассказал, почему толкнул Гончарова после первого раунда
Чемпион ACA в тяжёлом весе Мухумат Вахаев ответил, почему толкнул Евгения Гончарова в лицо по окончании первого раунда боя в рамках турнира ACA 104.
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Олимпийский отборочный турнир по боксу пройдёт без зрителей из-за коронавируса
Европейский олимпийский отборочный турнир по боксу в Лондоне будет проходить без зрителей из-за ситуации с распространением коронавируса.
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Синоптики предупредили о температурных аномалиях в России
Жителей ряда российских регионов ожидает резкий перепад температур, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
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СК возбудил дело после гибели людей при пожаре в Иркутской области
Следователи возбудили уголовное дело в связи с гибелью семи человек, в том числе четырёх детей, в результате пожара в жилом доме в селе Усть-Уда Иркутской области.
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На Чукотке приняты меры из-за коронавируса
Правительство Чукотки приняло меры, упреждающие распространение коронавирусной инфекции COVID-19 в регионе.
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Власти рассказали о мерах по борьбе с COVID-19 под Новосибирском
Более 500 человек находятся под медицинским наблюдением на предмет заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Новосибирской области.
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Названы регионы России с самым высоким уровнем безработицы
Ингушетия лидирует в списке регионов России с самым высоким уровнем безработицы. Согласно данным исследования РИА Новости, безработными в этом регионе считаются 26,3% населения.
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В России 42% компаний готовы пойти на удалённую работу из-за COVID-19
В России 42% работодателей готовы полностью перевести весь штат сотрудников на дистанционную работу, если коронавирусная инфекция COVID-19 начнёт угрожать их бизнесу. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра «Битрикс24», с которыми ознакомился RT.
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В Москве 16 марта ожидается до +4 °С
В Москве в понедельник, 16 марта, ожидается до +4 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
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В Британии предложили подготовить подростков к угрозам нацбезопасности
В Великобритании предложили проводить для подростков в возрасте 16—18 лет тренинги по противодействию современным угрозам. Об этом говорится в докладе Королевского объединённого института оборонных исследований (RUSI), среди спонсоров которого числятся британский МИД и Минобороны.
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Число заражённых COVID-19 в Южной Корее достигло 8236
В Южной Корее за последние сутки зафиксировано 74 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Россияне назвали критерии идеальной работы
Аналитики сервиса «Работа.ру» составили рейтинг главных критериев работы мечты на основе данных опроса жителей России. Результаты исследования есть в распоряжении RT.
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В России могут ввести беззаявительный механизм назначения пенсий
В России планируют ввести беззаявительный механизм назначения пенсий, в соответствии с которым россияне будут получать автоматические уведомления о размере своих накоплений.
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Землетрясение магнитудой 5,6 произошло у побережья Индонезии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6 в акватории Индийского океана у восточного побережья Индонезии. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
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Тест Нетаньяху на коронавирус дал отрицательный результат
Тест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на коронавирусную инфекцию COVID-19 дал отрицательный результат.
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Семь человек погибли при пожаре в жилом доме под Иркутском
Семь человек погибли при пожаре в жилом доме в посёлке Усть-Уда Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.
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Посольство России в США не оказывает консульские услуги из-за COVID-19
Консульский отдел посольства России в Вашингтоне временно приостанавливает приём граждан из-за ухудшающейся ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Эксперт рассказала об IT-безопасности при работе из дома
Директор по IT-безопасности компании — разработчика антивирусных программ Avast Джайя Балу рассказала об интернет-безопасности при работе из дома.
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Актриса Куриленко сообщила о заражении COVID-19
Актриса и модель Ольга Куриленко сообщила о заражении коронавирусной инфекцией COVID-19.
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«Яндекс» запустил карту распространения коронавируса в мире
Компания «Яндекс» создала карту распространения коронавирусной инфекции COVID-19 в мире.
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Посол КНР высоко оценил помощь России в борьбе с COVID-19
Посол КНР Чжан Ханьхуэй высоко оценил помощь России в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Игрок «Милана» Бегович: вирус сильно ударил по Италии, люди не понимают, как здесь плохо
Вратарь «Милана» Асмир Бегович рассказал о ситуации в Милане, который считается одним из центров распространения коронавируса.
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Журналист: информация о том, что Роналду превратит свои отели в больницы, — фейк-ньюс
Журналист Ману Сайнс опроверг появившуюся ранее информацию о том, что нападающий итальянского «Ювентуса» Криштиану Роналду переоборудует свои отели под бесплатные госпитали для борьбы с коронавирусом.