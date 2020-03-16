Fox: коронавирус плюс проблема бездомности — тревожный звонок для США

Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон, штаты с наибольшим в Америке количеством бездомного населения, стали эпицентрами эпидемии коронавируса, отмечает Fox News. И хотя доказательств прямой связи эпидемии с кризисом бездомности нет, для властей городов это повод заняться решением проблемы вплотную, считают телеведущий Такер Карлсон и гость его программы Джейсон Рентс.

Нью-Йорк, Калифорния и Вашингтон ­— штаты с наибольшим в Америке количеством бездомного населения. И именно здесь наблюдаются самые серьёзные вспышки заболевания коронавирусом. Внезапно иметь население, которое везде разбрасывает иглы и мусор и испражняется на тротуарах, кажется не только отвратительным, но и опасным, и безумным.

К нам присоединяется Джейсон Рентс, радиоведущий из Сиэтла. Джейсон, спасибо большое, что пришли. Послушайте, мы не эпидемиологи, мы не знаем, существует ли прямая связь между грязью в упомянутых нами местах и вспышками заболеваний, которые наблюдаются там сегодня, этому нет доказательств. Но очевидно, что это тревожный звонок для городов, который даёт понять, что условия в центре города не должны быть как в Калькутте.

ДЖЕЙСОН РЕНТС, радиоведущий: Это должно стать тревожным звонком. Я всё больше начинаю беспокоиться, ведь всё, что мы слышим действиях, необходимых, чтобы остановить распространение коронавируса, выглядит разумным для меня, поскольку я живу в собственном доме и у меня есть доступ к дезинфицирующим средствам для рук и воде, а у бездомных нет.

Сегодня был случай. На прошлой неделе мы с вами обсуждали то, как пересекается потенциальный кризис бездомных с коронавирусом. Так вот, вчера вечером кого-то из них поместили в мотель в городе недалеко от Сиэтла — он должен был стать изоляционным центром. У одного из бездомных заподозрили коронавирус и ждали результатов теста. Так вот, сегодня утром он покинул центр самоизоляции, перешёл через улицу, зашёл в магазин 7/11, предположительно ограбил его, затем запрыгнул в автобус и уехал.

Вот в чём проблема. Учитывая, что у нас есть люди, отчаянно нуждающиеся в поддержке, поскольку они, вероятно, имеют проблемы с психикой или зависимость, их не всегда можно поставить в ситуацию, когда они будут соблюдать режим самоизоляции. Им нужна помощь. А у нас до сих пор нет достаточно серьёзного плана решения этой конкретной проблемы, который был бы представлен общественности.

Другими словами, если вы позволяете обществу разлагаться, как это происходит в Лос-Анджелесе, Портленде и Сиэтле, во времена кризиса ему грозит полный распад.

ДЖЕЙСОН РЕНТС: Разумеется, это-то и беспокоит. Об этом предупреждали уже давно. Люди обращали на это внимание и говорили: «Нельзя позволять кризису бездомных выходить из-под контроля. Нужно иметь хоть какое-то подобие плана». А власти попросту заявляют, что «мы не будем выдворять людей из палаточных лагерей и передавать их социальных службам, поскольку хотим следовать политическим и идеологическим предписаниям».

Напомню, что городской совет и мэр города делают вид, что ситуация с бездомностью стала прямым результатом исключительно недостатка доступного жилья. Они винят во всём Amazon. Amazon взвинчивает цены на жильё.

Да, это уже чересчур.

ДЖЕЙСОН РЕНТС: Простите, но причина не в этом. И задержка в решении настоящих проблем, лежащих в основе этой ситуации, только для того, чтобы проводить политику доступного жилья — это проблема.

Да, безусловно. И, говорю это как человек, презирающий Amazon — действительно, я настолько не люблю Amazon, что стараюсь его не использовать — но вы правы: причина не в них. Скажите правду, перестаньте лгать. Аминь. Джейсон Рентс, спасибо вам.

ДЖЕЙСОН РЕНТС: Спасибо.

Дата выхода в эфир: 13 марта 2020 года