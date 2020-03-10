«Больше не тихая гавань» — Le Figaro рассказала, как мигранты и преступность изменили жизнь французского города

Преступность, наркоторговля и «неслыханный» уровень насилия не позволяют жителям французского Орийака чувствовать себя в безопасности в собственном городе, пишет Le Figaro. По словам издания, из-за большого числа мигрантов, бездомных и «маргиналов», нарушающих закон при полном бездействии полиции, некогда привлекательная для туристов «тихая гавань» всё больше приходит в упадок.

Вот уже четыре года владелице салона красоты во французском городе Орийак приходится терпеть под окнами заведения пьяных молодых людей в капюшонах, оскорбления, драки и крики, пишет Le Figaro. «Отделение муниципальной полиции прямо напротив, я звоню туда по три-четыре раза в день, но всё напрасно», — жалуется женщина. Как отмечает издание, многие жители этой небольшой префектуры, расположенной у подножия горного массива Канталь, сетуют на «рост проблем с безопасностью», вредящих её имиджу.

На главной площади города всё ещё можно встретить молодых «маргиналов» с огромными собаками. В ноябре прошлого года здесь на глазах у оцепеневших пассажиров от удара кастетом пострадал водитель автобуса, в декабре в драке возле ночного клуба был убит сорокалетний мужчина, а в январе пожарных, выехавших на тушение пожара возле аэропорта, забросали камнями.

От бросания камней пострадали также многие водители такси, отказывающиеся отныне от поездок в сторону аэропорта. «Это случилось две недели назад, — рассказывает изданию водитель такси Жюльен, демонстрируя трещину на кузове своего автомобиля. — Бродяги, и дети, и взрослые, стали бросать в нас камни. Мои клиенты, туристы, очень испугались. Поэтому теперь прежде, чем ехать туда, я звоню в комиссариат. Если полиции на месте нет, я отказываюсь: не желаю рисковать разбить лобовое стекло стоимостью €700 ради поездки стоимостью €14».

Его поддерживает Кевин — панорамная крыша его нового Peugeot также пострадала от камней. «Мы часто ходим по клубам, и в последние два года мы видим всё больше драк. Сегодня нужно просить полицию о защите, чтобы дойти до работы…», — возмущается житель города.

По словам Кристофа, владельца бара Le Milk, расположенного на центральной площади, с ростом числа бесцельно блуждающих по ночам маргиналов посетителей в его заведении становится всё меньше. При этом владелец соседнего заведения под названием Mary, «крупный мускулистый мужчина с квадратными плечами», признаётся, что ничего не боится. «Я всё это видел: кастеты, ножи, охотничьи ружья! Но мы ведь держим бар, а не магазин тапочек», — замечает он.

Возле магазина U Express домохозяйка ускоряет шаг при виде четырёх маргиналов с банками пива в руках. «Я живу здесь 15 лет и вижу, как всё приходит в упадок», — сообщает она, добавляя, что магазину пришлось нанимать охранника, «как в Париже, где бывают теракты», для защиты от краж.

«Алкоголь, наркотики… В целом, люди становятся всё более агрессивными и неуважительными», — констатирует продавщица в магазине декора Анна. После того, как год назад в городе поселились «целые семьи мигрантов, которые не соблюдают ничего: ни тишину, ни порядок, ни скоростной режим», — хозяйка сырной лавки Мари-Кристин стала избегать посещения определённых мест после 19 часов. По её словам, машины, припаркованные напротив префектуры, где есть камеры слежения, неоднократно бывали побиты или поцарапаны. Как рассказывает молодая жительница Орийака Элоди, когда её окно разбили камнем, полиция отказалась приехать на место происшествия, сославшись на загруженность работой. «Внезапно я задумалась: что я буду делать, когда возникнет действительно серьёзная проблема», признаётся собеседница газеты.

Переехавший в Орийак 22 года назад бывший парижанин рассказывает, как «с округлившимися глазами» наблюдал за людьми, спокойно оставлявшими ключ в машине, когда выходили за хлебом: «Это была тихая заводь. Сегодня безнаказанное насилие приобретает устрашающие масштабы». Кроме того, как утверждает местный житель, в городе царит паранойя в связи с тем, что осуждённый за террористическую деятельность преступник Камель Дауди был приговорён к заключению под домашний арест в Орийаке.

По словам кандидата от партии «Республиканцы» на ближайших муниципальный выборах Жан-Антуана Муана, уровень преступности в префектуре вырос с 2012 по 2019 год на 28,5%. «Доля одних только убийств и преднамеренных нападений выросла на 105%», — негодует политик, подчёркивая, что далеко не все жертвы обращаются в полицию, боясь последствий.

Тем временем мэр города социалист Пьер Матонье утверждает, что в росте статистических показателей по нападениям на людей виноваты не ночные походы по клубам, а домашнее насилие. «Феномен, который меня больше всего беспокоит, это наркотики: речь идёт уже не об употреблении по праздникам, а об употреблении взрослых, страдающих от зависимости», — делится с изданием чиновник.

Тренинг для муниципальных чиновников «по вопросам зависимости», другой — для водителей автобусов по управлению конфликтами, увеличение штата муниципальной полиции, обширная сеть камер, отдельный номер для сообщения о беспорядках в окрестностях, работа по расчистке территории от бродяг — хватит ли всех этих мер, чтобы успокоить население, задаётся вопросом Le Figaro.

Пока же мэр город может обдумывать эти вопросы, смотря из окна своего офиса на представляющую печальное зрелище городскую площадь: пыльные витрины, закрытые ставни, плакаты «сдаётся в аренду», и выставленные на продажу магазины.