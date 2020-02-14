CBS NEWS: из-за нехватки кадров британская полиция махнула рукой на мелких уголовников

Жители Туманного Альбиона теряют веру в способность полиции раскрывать преступления, передаёт CBS News. Как отмечает телеканал, причина кроется в острой нехватке кадров: чтобы было кому ловить террористов и убийц, полицейские даже не отвлекаются на воров и грабителей.
Нехватка полицейских в Соединённом Королевстве означает, что сотрудников недостаточно для расследования обыденных преступлений. С подробностями Саймон Бейтс в нашей еженедельной рубрике «На связи Лондон».
Вы будете удивлены, а может быть, и шокированы: в британской полиции стало так мало полицейских, что они даже не утруждаются расследовать обыденные преступления, вроде угона машин и незаконного проникновения в жилище.
В декабре машина участника нашей съёмочной группы подверглась нападению банды из четырёх человек в масках возле самого дома. Они украли часть выхлопной трубы, которая стоит немалых денег на чёрном рынке. Он вызвал полицейских, но те, услышав, что видеозаписи нет, лишь выдали ему номер уголовного дела для обращения за страховой выплатой. Они даже не пришли.
Трудно поверить, но это обычное дело. По данным надзорного органа, проверяющего работу британских полицейских, общество уже и не надеется на способность полиции раскрывать такие рутинные преступления.
Полиция заявляет, что правительство консерваторов безжалостно сократило её численность во время десятилетия жёсткой экономии в нашей стране — и людей теперь просто не хватает. Им приходится в приоритетном порядке заниматься такими преступлениями, как терроризм и убийства.
Но критики утверждают, что некоторые полицейские тратят слишком много времени в своих быстрых машинах — гоняясь за молодёжью, превышающей скорость. Или перед экраном — обрабатывая цифровые материалы.
В результате многие британцы даже не утруждаются сообщать об обыденных правонарушениях. А надзорный орган сообщил об ужасной статистике. Только послушайте! Менее чем в восьми процентах — восьми процентах! — зарегистрированных преступлений подозреваемому вообще предъявили обвинения. Другие преступления просто остались нераскрытыми. Это ужасно!
Но, возможно, помощь уже на подходе. Потрясённый негативной реакцией общества, премьер-министр Борис Джонсон пообещал в ближайшие три года повысить численность полиции — набрать тысячи новых сотрудников. Но может быть уже слишком поздно. Почти 200 лет британская полиция в своей работе полагалась на согласие: мы доверяем нашим полицейским, мы можем с ними говорить, они могут говорить с нами. Но могут ли они сегодня по-прежнему защищать нас?
Вы смотрели «На связи Лондон». Саймон Бейтс для CBS News, Лондон.
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