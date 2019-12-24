Daily Telegraph: британским спецслужбам разрешили убивать — но только в «интересах общества»
Высокий суд Великобритании постановил, что контрразведчики и их агенты имеют право безнаказанно убивать людей в ходе исполнения служебного долга, если они могут доказать полиции и прокуратуре, что это делалось в интересах общества. Как пишет The Daily Telegraph, судьи решили, что сотрудники Секретной службы не обладают и никогда не обладали иммунитетом от уголовного преследования за убийство и иные тяжкие преступления и должны наказываться по закону в случае их совершения, однако при этом они имеют право ссылаться на то, что их действия были оправданы интересами общества, и просить об освобождении от преследования.
Данное решение было принято тремя голосами за при двух против. Двое судей, оставшихся в меньшинстве, изложили особые мнения о том, что МI5 с юридической точки зрения не вправе разрешать своим агентам участвовать в преступлениях и что это может привести к злоупотреблению властью.
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