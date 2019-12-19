«Это всё maskirovka»: эксперт Forbes объяснил Windows XP на компьютере Путина

Фотографии, на которых Владимир Путин использует на своих компьютерах устаревшую операционную систему Windows XP, не стоит принимать за чистую монету. Об этом в интервью Forbes заявил отставной полковник британской военной разведки Филипп Инграм. По его словам, эти изображения, вполне вероятно, призваны ввести в заблуждение другие страны и проверить их реакцию.

Накануне в СМИ появилась информация, что Владимир Путин пользуется уязвимой операционной системой Windows XP на работе и дома. В качестве доказательства этому приводились опубликованные Кремлём фотографии российского президента, сидящего на фоне компьютера, пишет старший обозреватель Forbes Дэйви Уиндер.

Windows XP, действительно, является устаревшей операционной системой. Компания Microsoft перестала регулярно выпускать к ней обновления с апреля 2014 года, напоминает автор статьи.

Почему же Путин использует такую незащищённую и уязвимую систему? Не является ли работа с этой ОС на компьютерах в Кремле и официальной резиденции президента в «Ново-Огарёво» риском для кибербезопасности России? Эти вопросы Уиндер переадресовал знакомым экспертам.

Один из них — бывший полковник британской военной разведки, а ныне журналист, специализирующийся на вопросах безопасности, Филипп Инграм. По его словам, фотографии Путина, из которых следует, что президент «предположительно пользуется» Windows XP, интересны во многих отношениях. Он отмечает, что нельзя быть уверенным, что опубликованные изображения соответствуют действительности.

«Российская информационная машина всегда очень осторожно относится к изображениям, которые она транслирует миру. Особенно к изображениям ведущих политиков и к тому, что находится на заднем плане на этих изображениях» — говорит Инграм.

По его мнению, при съёмке наверняка учитывалось, что экран компьютера будет настолько заметен на фотографиях. «Возникает вопрос, почему россияне хотели обратить внимание на то, что их компьютеры якобы используют не исправленную операционную систему? Суть в том, что мы не уверены, соответствуют ли эти изображения действительности», — рассуждает он.

Инграм утверждает, что в российских Вооружённых силах существует доктрина введения противника в заблуждения под названием maskirovka. «Маскировка — это притворство, выдача дезинформации, и она укоренилась во всей сферах их деятельности», — полагает эксперт. И он подозревает, что публикация этих фотографий — вполне возможно, очередная попытка маскировки, цель которой «посмотреть, какой будет реакция на Западе и в других местах».

Вторым собеседником Уиндера стал эксперт по киберугрозам и член глобального факультета американской организации CompTIA Йен Торнтон-Трамп, служивший в отделе военной разведки Вооруженных сил Канады. «Я бы предположил, что Путин использует какой-нибудь дистрибутив Linux с высоким уровнем безопасности и экстра добавкой кибербезопасности от ФСБ», — заявляет он.

Торнтон-Трамп напоминает, что российский президент когда-то сам возглавлял ФСБ. Было бы наивным предполагать, что эта спецслужба не вносит вклад в защиту компьютеров, которыми пользуются столь высокопоставленные лица государства.

Инграм, в свою очередь, добавляет, что «русские испытывают глубоко укоренившееся недоверие к Microsoft, считая компанию частью разведывательной машины США». По словам эксперта, российские власти занимаются созданием собственной операционной системы на базе Linux, а Путин стремится получить более широкий контроль над интернетом.

По словам Инграма, также не стоит забывать, что на таком уровне «русские обычно не подключают свои системы к интернету». Следовательно, «даже для непропатченной системы, если она отключена от сети, риски взлома гораздо ниже».

Торнтон-Трамп соглашается с этим доводом и называет ошибочным мнение, что старая версия ОС Windows является небезопасным вариантом. «При глубоком подходе к защите и работе по укреплению системы Windows XP может оказаться очень крепким орешком», — считает он.

«Правда состоит в том, что мы, вероятно, никогда не узнаем, какими компьютерами и операционными системами пользуется президент Путин. Мы можем быть уверены в одном, какими бы ни были эти системы, они будут надёжно защищены», — заключает Дэйви Уиндер.