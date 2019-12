Журналист: американцы до сих пор не видели доказательств «российского вмешательства», а разведке верить нельзя

Версия Трампа о причастности Украины ко взлому серверов Демократической партии действительно бездоказательна, однако доказательств того, что кибератаку провела Россия, тоже нет, отметил в эфире Fox News журналист Аарон Мате. По его мнению, представителям американских спецслужб не стоит верить на слово, поскольку те уже не раз попадались на лжи.

С нами сегодня Аарон Мате, журналист The Grayzone и The Nation. Большое спасибо, что нашли для нас время, Аарон! Как вы расцениваете… Я хочу сказать, что за последние три года всё настолько усугубилось, что некогда мейнстримные журналисты сейчас, глядя прямо в камеру, говорят: «Да! Я с ним не согласен — должно быть, он предатель страны!» Как вы это расцениваете?



ААРОН МАТЕ, журналист The Grayzone и The Nation: В случае с негодованием по поводу заявлений сенатора Кеннеди смешно то, что он указывал на задокументированный факт. В 2016 году Украина действительно вмешивалась (в американские выборы. — ИноТВ), и это не секрет. Украинские чиновники слили информацию, по-видимому, разоблачающую коррупцию Пола Манафорта. И у этого были последствия. Это привело к тому, что Пол Манафорт уволился из избирательного штаба Трампа. И заявленным намерением украинских чиновников было ослабление избирательного штаба Трампа, потому что они хотели поспособствовать избранию Хиллари Клинтон.



И, знаете, странно видеть, как аналитики прикидываются, будто этого не было. И вот что они пытаются сделать: они пытаются смешать это с другой версией об украинском вмешательстве. Версия эта и вправду не доказана, и именно её Трамп пытался высказать в телефонном разговоре с Зеленским. По-видимому, он говорил о том, что компьютеры национального комитета Демократической партии взломала не Россия, а, может быть, Украина. Правда, что доказательств этой версии нет. И указать на это вполне справедливо.



Но парадоксально, что при этом люди, возмущённые этим заявлением Трампа, соглашаются с заявлением о том, что компьютеры национального комитета Демократической партии взломала Россия, хотя доказательств до сих пор не было. Были только заявления сотрудников разведки. Но тем же самым сотрудникам разведки мы обязаны этой аферой под названием «сговор Трампа с Россией».



Можно на этом месте я вас прерву? Потому что я действительно считаю, что в этом вопросе ваш голос — один из самых убедительных. Должен отметить, что наши с вами политические взгляды вряд ли совпадают, но за этой темой вы действительно пристально следили. На данный момент, третьего декабря 2019 года, у нас по-прежнему нет реальных доказательств того, что российские государственные структуры взломали компьютеры национального комитета Демократической партии?



ААРОН МАТЕ: У нас есть заявления разведки, которой управлял Джон Бреннан. У него очень сомнительное прошлое: в частности, он попался на лжи сенату, когда сенат расследовал пыточную программу ЦРУ. И у нас есть обвинительный акт Роберта Мюллера, но в этом обвинительном акте, как я писал в RealClearInvestigations, есть серьёзные дыры.



Итак, Трамп в телефонном разговоре с Зеленским упоминает версию о том, что это могла быть Украина. Думаю, вот что Трампу следует сделать и вот к чему должны призывать все журналисты. Пусть общественность сама увидит доказательства, которые лежат в основе.



ААРОН МАТЕ: Дискредитированные сотрудники разведки говорили нам, что это была Россия. Эти разведданные следует опубликовать, чтобы каждый мог составить своё мнение.



ААРОН МАТЕ: Знаете, Такер, парадокс в том…



ААРОН МАТЕ: Кстати, прямо сейчас разворачивается огромный скандал, о котором вы говорили в своей передаче, а все остальные молчат. Представители разведки говорили нам, что Сирия провела химатаку…



ААРОН МАТЕ: А теперь разоблачители в ОЗХО ставят это под сомнение.



ААРОН МАТЕ: Однако ни одна из сторон об этом не говорит. И это скандал!



Дата выхода в эфир 03 декабря 2019 года.