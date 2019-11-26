Fox News: пробы из сирийской Думы показали, что химатаки не было, но ОЗХО об этом молчала

В сирийском городе Дума не могло быть газовой атаки, поскольку в пробах, взятых инспекторами ОЗХО на месте, не обнаружено превышения концентрации хлорорганических соединений, заявил в интервью Fox News бывший главный зарубежный корреспондент The Guardian Джонатан Стил. По его словам, о результатах анализа стало известно совершенно случайно.

Мы считаем эту историю важной, поэтому недавно мы подробно обсудили её с Джонатаном Стилом, бывшим главным зарубежным корреспондентом The Guardian. Вот наша беседа.



Не хочу преувеличивать, но у многих из нас… не у многих, а у некоторых, у нашей программы с самого начала были подозрения насчёт скудости доказательств того, что инцидент вообще имел место. Что нам известно теперь?



ДЖОНАТАН СТИЛ, бывший главный зарубежный корреспондент The Guardian: Теперь мы знаем от этого разоблачителя, который предпочитает называть себя Алексом… Его настоящее имя нам известно, и у нас есть доказательства того, что он действительно работал в ОЗХО. Он был инспектором в одной из команд… одним из примерно девяти человек, отправившихся в Дамаск и Думу, чтобы на месте взять пробы, опросить свидетелей и всё проверить.



Итак, он взял эти пробы. Суть в том, что газообразный хлор быстро распадается в воздухе. И если вы прибыли две недели спустя, вы ничего не найдёте. Зато вы обнаружите, что газ мог заразить или изменить другие вещества в естественной среде.



Да.



ДЖОНАТАН СТИЛ: Это так называемая хлорорганика. Трудность в том, что такие соединения в любом случае содержатся везде в естественной среде. В воде и так далее. Поэтому решающее значение имеет концентрация. Была ли обнаружена после предполагаемой газовой атаки более высокая концентрация хлорорганических соединений, чем в обычных условиях?



И когда они вернулись в Нидерланды, в Гаагу, где находится штаб-квартира ОЗХО, пробы были отправлены в специальные лаборатории. И после этого — тишина. Никто не сказал инспекторам, каковы были результаты анализов. Только случайно инспектор узнал, что результаты пришли три недели назад и что они не показали вообще никакой разницы. Никакого превышения концентрации хлорорганических соединений в зоне предполагаемой атаки, где активисты оппозиции нашли какие-то подозрительные цилиндры. Поэтому представлялось невозможным, чтобы там имела место какая-то газовая атака, ведь концентрация была точно такой же, как в естественной среде…



Меня смущают два момента. Во-первых, нам говорили… опять-таки, нам читали суровые нотации о том, что у государственных органов США были неоспоримые доказательства реальности этой газовой атаки. Во-вторых, если ОЗХО знала, что доказательств на самом деле не было, почему об этом не сказали нам, остальным, пока не появился разоблачитель?



ДЖОНАТАН СТИЛ: Ответ на ваш первый вопрос: это были поспешные суждения. Ракетные удары — не только американские, но и британские и французские — были нанесены два-три дня спустя после предполагаемой газовой атаки, когда на месте ещё не побывали инспекторы, на месте не было никаких доказательств…



Лжецы!



ДЖОНАТАН СТИЛ: То есть это было, так сказать, сфабриковано…



Да.



ДЖОНАТАН СТИЛ: Повод вмешаться. Это были поспешные суждения. Второй момент заключается в том, что на том этапе у Асада не было никаких реальных причин проводить атаку, он уже захватил бо́льшую часть Думы и должен был вот-вот захватить её всю. На том этапе он не нуждался в проведении газовой химатаки.



Нам лгали. Нами манипулировали. Мы знали это уже тогда. Большое спасибо, что нашли для нас время сегодня. Я вам признателен. Это интересная и важная история. Надеюсь, её будут освещать и другие, не только наша программа. Спасибо вам, Джонатан Стил!



Дата выхода в эфир 25 ноября 2019 года.