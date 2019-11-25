Telepolis: химическая атака на Думу могла быть инсценирована

Химическая атака на сирийский город Дума 7 апреля 2018 года, в которой страны Запада обвинили Дамаск и Москву, могла быть инсценирована, пишет Telepolis. Издание отмечает, что отчёт ОЗХО содержит размытые выводы. Кроме того, согласно утечке данных, организация пренебрегла рядом фактов и провела крайне односторонний анализ. Согласно эксперименту, проведённому в одном из альтернативных отчётов, канистры с хлорным газом, скорее всего, были размещены в Думе заранее, а значит атака могла быть сфабрикована.

Для западных дезинформационных кампаний, распространяемых большим количеством СМИ, наступили плохие времена, пишет Telepolis. Подобные кампании проводились перед войной в Ираке: режим Саддама Хусейна назывался «аппаратом лжи», кроме того, утверждалось, что Багдад располагает оружием массового уничтожения. Теперь на месте Ирака оказалась Россия, которую также обвиняют в осуществлении «информационных войн».

Как отмечает издание, создание «образа врага» началось после агрессивного расширения НАТО, размещения дополнительных американских систем ПРО и одностороннего выхода США из договора о ПРО. В качестве примера Telepolis приводит историю вокруг Сергея Магнитского: впрочем, сейчас о ней почти никто не вспоминает, констатирует издание.

То же самое может произойти и с другой историей, пишет издание, о том, что якобы сирийские правительственные самолёты совершили газовую атаку на сирийский город Дума 7 апреля 2018 года. Усомниться в подлинности этой истории можно было с самого начала, однако она давала возможность повесить вину на Россию и продолжить развивать российский «враждебный образ», укрепившийся после сбитого «боинга» МH17 и отравления Скрипалей.

Имели место не только протесты России, отмечает Telepolis, но и промежуточный доклад ОЗХО, в котором говорилось о том, что состав преступления не столь однозначен. В частности, обнаруженные соединения хлорного газа ещё не означают, что применялся сам хлорный газ. При этом на Западе совершенно не придали внимания газовой атаке в Алеппо, предположительно осуществлённой сирийскими повстанцами, отмечает издание.

Заключительный отчёт ОЗХО содержит весьма расплывчатый вывод, пишет Telepolis: в нём говорится о том, что есть «весомые основания» полагать, что химическая атака всё же состоялась. Несмотря на всю неопределённость отчёта, западные СМИ и политики сочли его доказательством российской и сирийской вины. Впрочем, позже выяснилось, что неясности в отчёте были результатом опускания множества деталей и невключения альтернативных объяснений произошедшего.

В июне 2019 года рабочая группа по Сирии Propaganda and Media сообщила, что получила в распоряжение наброски отчёта, в котором рассматривались альтернативные версии атаки на Думу. В рамках отчёта проверялось, были ли канистры с хлорным газом сброшены с воздуха, или же они были размещены заранее (то есть действительно ли имела место атака, или же это была инсценировка).

В результате эксперимента технические эксперты признали, что факт сбрасывания канистр с воздуха «сомнителен», пишет Telepolis. «Размеры, отличительные черты, вид канистр и окружавшей их сцены происшествия, не соответствовал тому, что следовало бы ожидать при сбрасывании их с воздуха», — приводит издание отрывок из отчёта. Telepolis отмечает, что западные СМИ оставили этот отчёт без внимания, как и другой, вышедший в октябре нынешнего года, в котором говорилось о неполноте фактов в отчёте ОЗХО.

Недавно WikiLeaks опубликовала письмо одного из инспекторов ОЗХО, написанное незадолго до публикации итогового отчёта по Думе. В нём он жалуется на однобокую картину, создаваемую анализом организации, а также на выборочный подход к данным, сообщает Telepolis.

Как пишет издание, если все данные из вышеупомянутых отчётов верны, то доверие к ОЗХО и её отчёту по Думе будет сильно подорвано. Это не означает, что химической атаки действительно не было, отмечает Telepolis, однако весомых доказательств тому нет: при этом есть свидетельства того, что атака была сфабрикована.