Times: ОЗХО для самых маленьких — организация выпустила собственную раскраску

Организация по запрещению химического оружия выбрала «необычный» способ продвижения — создала раскраску, сообщает воскресное приложение к газете The Times. Отмечается, что в раскраске, доступной в том числе на русском языке, можно найти изображения от инспекторов в защитных костюмах и противогазах до голубя, несущего пузырёк с химикатами.

В Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приняли «необычное» решение: выпустили детскую раскраску, сообщает воскресное приложение к газете The Times.

Издание отмечает, что вместо привычных цветов, плюшевых мишек и прибрежных пейзажей, в раскраске ОЗХО можно увидеть «более тревожные» изображения. Так, детям предлагается раскрасить инспектора по вопросам разоружения в защитном костюме и противогазе, который присел на корточки, чтобы осмотреть пролитое ядовитое вещество.

При этом под изображением инспектора есть надпись: «Инспектора ОЗХО являются экспертами, которые оказывают помощь странам где случаются чрезвычайные ситуации».

На другом изображении инспектора в защитных очках и лабораторном халате осматривают канистры с потенциально смертельно опасным веществом. Также в раскраске можно найти изображение голубя, символа мира, несущего пузырёк с химикатами.

The Times отмечает, что раскраска доступна на сайте организации на семи языках, в том числе на русском, арабском и китайском. При этом целью её создания названо содействие ОЗХО в продвижении «мира, свободного от химического оружия».