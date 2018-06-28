Sky News: ОЗХО получила право называть виновных в применении химоружия

Организация по запрещению химического оружия получила право называть виновных в химических атаках, передаёт Sky News. Отмечается, что инициатива по расширению мандата организации была выдвинута Великобританией. В ходе голосования документ поддержали 82 страны, против высказались 24, в том числе Россия.
Организация по запрещению химического оружия получила право называть виновных в химических атаках. Соответствующее решение было принято в ходе голосования участников ОЗХО на специальной сессии в Гааге, сообщает Sky News.
На сайте телеканала отмечается, что инициатива по расширению мандата организации была выдвинута Великобританией. В ходе голосования документ поддержали 82 страны, против высказались 24, в том числе Россия.
При этом глава российской делегации на конференции ОЗХО Георгий Каламонов сравнил организацию с тонущим кораблём.
«Множество стран, которые проголосовали против данной меры, начинают размышлять о том, как организация будет существовать и функционировать в будущем», — заявил Каламонов.
При этом сообщается, что предложение было выдвинуто после недавних химических атак в Сирии, вину за осуществление которых ряд стран возложили на президента арабской республики Башара Асада. Кроме того, на сайте телеканала напомнили, что правительство Великобритании обвинило в совершении атаки в Солсбери Россию.
«Химическое оружие — это оскорбление человеческого достоинства и ему нет места в 21 веке. Международное сообщество совершенно обоснованно объединилось сегодня, для того чтобы усилить запрет на химическое оружие и предотвратить безнаказанность его применения. Мы продолжим давать решительный отпор любым попыткам сорвать действие запрета на это злодейское оружие», — приводит Sky News слова министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона.
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