Guardian: глава ОЗХО отрицает искажение фактов в докладе о применении химоружия в Думе

Глава Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариас выступил в защиту выводов, сделанных его структурой относительно химатаки в сирийской Думе в апреле 2018 года, пишет The Guardian. Так он отреагировал на появившуюся недавно информацию о том, что в документе ОЗХО были искажены некоторые факты.

Сайт WikiLeaks в выходные опубликовал электронное письмо одного из членов команды, занимавшейся сбором данных и расследованием прошлогодней атаки. Автор письма обвинил организацию в искажении оригинальных выводов следователей, чтобы доказательства химатаки выглядели более убедительно.

Как напоминает издание, химатака, о которой идёт речь, произошла 7 апреля 2018 года в пригороде Дамаска. США, Франция и Британия после этого нанесли ракетный удар по объектам, где армия сирийского президента Башара Асада предположительно хранила оружие.

Россия и Асад всегда отрицали, что эта химатака вообще произошла, заявляя, что её, возможно, инсценировала британская разведка, говорится в статье.

Постпред России при ОЗХО Александр Шульгин на ежегодном форуме в Гааге заявил, что официальный доклад организации «искажает реальность».

Генеральный директор ОЗХО, между тем, выступил в защиту доклада, заявив: «Для членов команды суть любого тщательного расследования состоит в том, чтобы выражать субъективную точку зрения. И пока некоторые из этих различных точек зрения продолжают циркулировать на ряде форумов, где ведётся общественная дискуссия, я бы хотел повторить, что придерживаюсь независимого, профессионального вывода».

Главу Организации по запрещению химического оружия поддержали Франция и Британия, которые выразили своё полное доверие выводам следователей. WikiLeaks опубликовал электронное письмо одного из следователей, который выражает «серьёзнейшую обеспокоенность» в связи с тем, что доклад ОЗХО «искажает факты», содержит «непреднамеренную предвзятость» и упрощает выводы следствия.

В документе, по мнению автора письма, также указаны иные уровни хлорина, отличающиеся от того, что указывали следователи. Кроме того, возникли сомнения, действительно ли источником химического вещества стали бочки, найденные на месте происшествия и действительно ли эти бочки были сброшены с воздуха — что указало бы на силы Асада, — или же их поместили там вручную — что говорило бы об инсценировке со стороны сирийских повстанцев.

По словам автора письма, выводы, представленные в докладе, серьёзно отличались от того, что было представлено в черновом варианте документа, пишет The Guardian.