CNN: дальнейшие шаги России предсказать почти невозможно

Никто не может предсказать, каким будет следующий шаг России, пишет журналист CNN Ник Пэйтон Уолш. И тот факт, что никому неизвестно, как в дальнейшем будут развиваться события на Украине, — яркое тому подтверждение.

«В этом суть стратегии России», — убеждён автор.

Война на востоке Украины длится уже четыре года, и к настоящему времени российский прагматизм и авантюризм вроде бы уже должны перестать быть чем-то неожиданным. Однако предсказать дальнейшие шаги Москвы почти невозможно.

«Если вы когда-нибудь задавались вопросом, почему российский лидер идёт на эти проблемы, помните, что это в его ДНК, — уверен корреспондент CNN. — Путину действительно это необходимо».

Развал СССР был для него «крупнейшей геополитической катастрофой XX века», а не неизбежным разворотом развития экономики. Россия, как утверждает автор, вмешивалась в американские выборы, а, возможно, в голосование по брекситу, а также в выборы в Венгрии, Сирии, Ливии, Афганистане, Африке, она причастна к отравлению бывшего российского шпиона в Солсбери, а также к попыткам шпионажа в ОЗХО.

Всё это демонстрирует, что Путин хочет восстановить «непомерное» влияние Москвы на мировой арене, которое некогда было у «слабеющей» советской экономики во времена холодной войны.

«Речь тут идёт о престиже и мести. О восстановлении былой славы. И у него нет ни сроков полномочий, ни законодательных или юридических ограничений, которые сдерживали бы его», — говорится в статье.

Ещё одним серьёзным поводом для беспокойства в сложившейся ситуации является президент США Дональд Трамп, пишет CNN. Бывший американский лидер Барак Обама, хотя и отказался отправлять на Украину военных, чтобы тем самым не оказаться втянутым в военным конфликт, однако он добился того, чтобы в мире были приняты санкции против Москвы. Произошло это в то самое время, когда многие европейские страны вполне могли принять решение избежать «головной боли» и не ухудшать отношения с Москвой. Линия Обамы была немилитаристской, но ему удалось нанести урон российской экономике, а вместе с этим и позициям Путина.

Теперь же, когда Москва предпочла сделать «наглый шаг» в сторону открытого противостояния с вооружёнными силами Украины в Азовском море, а не использовать посредников-сепаратистов или замаскированные войска, Белый дом хранит молчание по этому вопросу, утверждает автор.

По мнению автора, создаётся ощущение, что Белый дом охвачен странной фобией выступать с откровенной критикой Москвы, «как будто суровые слова в адрес Путина могут привести к анафилактическому шоку».

Кроме того, недовольство Трампа может касаться не только России, но и Украины, то есть он вполне может возложить вину за случившееся на оба государства.

В завершение автор пишет, что ключевая переменная в голове Путина состоит в том, как он оценивает глобальные сигналы, как он оценивает то, как далеко он зашёл и как далеко он ещё может зайти, считает автор.

«А затем, можете быть уверены, русские сделают абсолютно противоположное тому, что казалось неизбежным, и будут ждать. Или предпримут неожиданные действия. Тут вся суть заключается в неспособности предсказать их следующий шаг», — подытоживает журналист CNN Ник Пейтон Уолш.