CBS: ФБР призналось, что считает любые российские приложения «угрозой»

ФБР ответило на письмо сенатора Чака Шумера, который просил бюро выяснить, представляет ли опасность для США российское приложение для мобильных устройств FaceApp. По словам представителей американской спецслужбы, они рассматривают любое приложение или аналогичный продукт, сделанный в России, в качестве «потенциальной контрразведывательной угрозы», сообщает CBS News.
ФБР считает любое разработанное в России приложение «потенциальной контрразведывательной угрозой». Об этом агентство сообщило в письме сенатору-демократу Чаку Шумеру, передаёт CBS News.
В июле Шумер обратился к главам ФБР и Федеральной торговой комиссии (FTC) с просьбой проверить, не угрожает ли российское приложение FaceApp национальной безопасности США. По словам политика, у него вызывала тревогу вероятность того, что личная информация американских граждан может оказаться в руках «враждебной державы, которая активно действует против Соединённых Штатов в киберпространстве».
«ФБР рассматривает любые мобильные приложения или схожие продукты, разработанные в России, в том числе FaceApp, в качестве потенциальной контрразведывательной угрозы, основываясь на данных, которые собирает продукт, его политике конфиденциальности и условиях использования, а также доступных российскому правительству правовых механизмах, которые позволяют получить доступ к информации в пределах страны», — говорится в ответном письме бюро от 25 ноября.
По словам разработчиков, FaceApp загружает фотографии пользователей на зарубежные облачные серверы, где изображения хранятся не более 48 часов. Но в ФБР напоминают, что спецслужбы Москвы якобы неоднократно «хвастали мощными возможностями по эксплуатации киберпространства».
FaceApp принадлежит санкт-петербургской компании Wireless Lab. Приложение, которое способно омолодить или состарить изображение человека, получило большую популярность. Им пользовались даже некоторые американские знаменитости, обращает внимание телеканал.
На протяжении нескольких месяцев политики обсуждали возможную опасность российской программы. В итоге национальный комитет Демократической партии предостерёг штабы кандидатов в президенты от использования FaceApp, отмечает CBS News.
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