Express: британских военных остерегли от использования FaceApp

Руководство Вооружённых сил Великобритании призывает личный состав отказаться от использования приложения для преобразования фотографий FaceApp из-за опасений, что личные данные солдат могут оказаться в распоряжении российской разведки, пишет Daily Express. Впрочем, создатели программы уверяют, что любые опасения о «шпионаже» являются необоснованными, отмечает издание.

Британских военнослужащих предупредили, чтобы они не использовали приложение для преобразования фотографий FaceApp. Причиной стало растущее опасение, что персональные данные солдат «могут попасть в руки российских шпионов», пишет Daily Express.

По словам издания, FaceApp в одночасье стало феноменом, и было скачено миллионами людей по всему миру. Приложение, разработанное петербургской компанией Wireless Lab, позволяет пользователям менять портретные изображения с помощью передовой программы распознавания лиц.

После загрузки фотографии пользователь может подвергнуть её цифровой обработке — омолодить или состарить изображенного человека. Приложение также позволяет добавить улыбку, изменить черты лица и даже поменять пол, обращает внимание Daily Express.

Вместе с тем существуют опасения, что данные пользователей «могут быть скомпрометированы». Поэтому Вооружённые силы Великобритании призвали личный состав не скачивать программу, «которая ставит под угрозу личную информацию».

«Настройки в приложении позволяют ему сохранять личную информацию и фотографии. Если такого рода вещи попадут в чужие руки, то их можно использовать, чтобы отследить пользователя, — рассказал источник в британском Минобороны. — Высшее руководство считает, что шпионы могут запустить реверсивный поиск любых картинок, пропущенных через приложение».

В свою очередь, официальный представитель оборонного ведомства Соединённого Королевства сообщил: «В целях безопасности мы всегда призываем персонал проявлять максимальную осторожность в интернете и при загрузке приложений на мобильные телефоны. Особенно тех, которые запрашивают доступ к личным данным».

Тем не менее создатель FaceApp Ярослав Гончаров, ранее работавший на Microsoft, поспешил развеять любые опасения. Он заявил, что его компания никогда не передаёт получаемые изображения третьей стороне, и большинство фотографий удаляются в течение 48 часов после загрузки на сервер, обращает внимание Daily Express.