Independent: литовские цифровые эльфы против российских троллей

Тысячи людей со всего мира входят в ряды созданной в Литве армии «эльфов», призванной бороться с интернет-пропагандой, распространяемой российскими «троллями», пишет The Independent. Главная задача «эльфов» — поиск и развенчание «фейковых новостей». Отклики об их деятельности неоднозначны: некоторые считают, что излишне рьяная борьба с дезинформацией может вылиться в нападки на свободу слова.

Литва находится на передовой конфликта между Россией и Западом, пишет The Independent. Прибалтийский регион является ключевым в рамках стратегии НАТО. Потому неудивительно, что именно в Литве пять лет назад начала создаваться армия «интернет-эльфов», призванная бороться с российскими «троллями», отмечает издание. На данный момент она насчитывает тысячи добровольцев со всего мира: большая часть является выходцами из граничащих с Россией стран, однако в последнее время интерес к ней проявляют и граждане западных держав.

«Всё началось пять лет назад, во время конфликта на Украине, когда мы осознали весь масштаб российской пропаганды. Разумеется, она и раньше использовала дезинформацию, но тогда мы впервые увидели её воздействие. Поэтому мы решили не просто переживать по этому поводу, а что-нибудь предпринять», — приводит издание слова одного из основателей армии «эльфов», носящего псевдоним «Сокол».

По словам Сокола, задачей «эльфов» является поиск «фейковых новостей» и предупреждение о них общественности: он подчёркивает, что деятельность «эльфов» не спонсируется государством.

«Мы ведём информационную войну. Какие-то меры предпринимаем мы, какие-то предпринимаются другими департаментами, но свой вклад могут внести и простые граждане, такие как «эльфы». Их деятельность очень полезна для обнаружения опасной пропаганды», — отмечает Ауримас Клявяцкас, сотрудник департамента стратегических коммуникаций минобороны Литвы.

По словам политического директора литовского министерства иностранных дел Асты Скайсгирите, теперь на Западе больше внимания уделяют деструктивному воздействию направленной пропаганды: «Давней мечтой некоторых представителей российских правящих кругов было восстановление Российской Империи. Они пытаются воплотить это в реальной жизни, но также используют средства вроде интернет-пропаганды. Кроме того, они нацелены на ослабление западных институтов, таких как ЕС и НАТО».

Скайсгирите считает, что российские интернет-тролли могли оказать влияние на ряд выборов и референдумов в США и Европе.

Как сообщает издание, литовские «эльфы» сотрудничают с организацией Debunk.eu: в поисках «фейковых новостей» её сотрудники просматривают до 20 000 статей в день.

Как отмечает The Independent, возникает беспокойство по поводу того, что излишне активная борьба с дезинформацией может привести к нападкам на свободу политических взглядов. Как признаёт один анонимный дипломат из западноевропейской страны, подобные побочные эффекты необходимо обсуждать — но вместе с тем, нельзя забывать и о том, что именно страны Прибалтики испытывают на себе основную силу российской пропаганды.

По словам одного из сотрудников Debunk.eu, между деятельностью «эльфов» и свободой слова нет никакого конфликта интересов.