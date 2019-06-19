Times рассказала, как русские шпионы пытались воровать секреты с помощью «фейковой красавицы»

Британский эксперт по России вывел на чистую воду рыжеволосую красавицу «Кейти Джонс» — оказалось, что милое личико, сгенерированное искусственным интеллектом, использовали российские шпионы, сообщает The Times. Как отмечает газета, якобы работавшая в исследовательском центре девушка пыталась наладить контакт с военными и специалистами по российской политике для сбора информации с их компьютеров.

Русские шпионы использовали сгенерированное компьютером изображение привлекательной рыжеволосой девушки для того, чтобы вытягивать сведения из американских чиновников и британского эксперта по Кремлю, пишет The Times.

Как рассказывает британская газета, в своём профиле на LinkedIn «Кейти Джонс» отметила, что занимает высокопоставленную должность в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) в Вашингтоне. Она использовала свой аккаунт в соцсети для того, чтобы наладить контакт с членами других аналитических центров, заместителем помощника госсекретаря, старшим помощником сенатора и Полом Уинфри — экономистом, который может занять место в Федеральном резерве.

Отставной американский военный признался, что принял приглашение установить контакт, потому что специалистка по России с сине-зелёными глазами была «сексуальной». Среди связей Джонс из числа высокопоставленных военных был бывший военный атташе США в Москве.

Однако, отмечает издание, именно британский эксперт по России стал первым, кто заподозрил, что за красивым лицом скрывается сгенерированный искусственным интеллектом фейк. Кейр Джайлс из аналитического центра Chatham House получил приглашение «установить контакт» с Джонс в марте. Как поведал специалист The Times, изначально он проигнорировал приглашение, но пригляделся к нему внимательнее, когда пришло напоминание.

Джонс на своей странице утверждала, что уже довольно долго работает в качестве специалиста по России и Евразии в CSIS и получила диплом в Мичиганском университете, специализируясь на России. «Она выглядела моложе, чем ожидается от человека с таким опытом, — поделился Джайлс своими наблюдениями. — Я давно сотрудничал с CSIS, поэтому должен был бы о ней слышать».

Когда обратный поиск по изображению ничего не дал, британский эксперт укрепился в своих подозрениях и показал аккаунт Мунире Мустаффе, эксперту контрразведки. Она изучила фотографию и на основе таких признаков, как странные контуры и неестественно выровненные черты лица, пришла к выводу, что это фейковое изображение, созданное ИИ. Другие эксперты также подтвердили агентству Associated Press её выводы. В то же время Центр стратегических и международных исследований и Мичиганский университет отрицают, что когда-либо слышали о Джонс.

По словам Кейра Джайлса, неясно, использовался ли профиль для шпионажа или контролирующие его люди всё ещё работали над правдоподобностью «Кейти», когда обман раскрылся. Также он добавил, что обычно шпионы устанавливают контакт с жертвой, а затем убеждают её перейти по заражённой вирусом ссылке. Таким образом они получают скрытый доступ к чужому компьютеру или сети и могут собирать информацию военного или иного характера. Разоблачение аккаунта, как отметил Джайлс, поставило вопрос о том, «насколько широкие эти сети, которые по предположениям создают русские?» Другие аналитики заявили лишь о том, что профиль Джонс имел отличительные черты спланированной государством операции.

Британская газета напоминает, что ранее уже сообщалось о шпионаже с помощью аккаунтов в LinkedIn, в том числе в Китае и Иране, но это первый известный случай, когда вместо присвоенной фотографии настоящего человека используется синтезированное ИИ-изображение. Благодаря такой технологии, которая в последний год получила развитие, невозможно найти реального человека и таким образом разоблачить обман. В LinkedIn заверили, что в первые три месяца этого года удалили тысячи фальшивых аккаунтов, а также порекомендовали пользователям добавлять в контакты только тех людей, которых они знают и которым доверяют.