Forbes: Германия и Нидерланды создадут свой общий военный интернет

Власти Германии и Нидерландов договорились объединить свои компьютерные сети и создать общее для военных подразделений пространство, пишет Forbes. Как отмечают специалисты, этот эксперимент может стать и моделью на будущее для всех остальных членов альянса.

Германия и Нидерланды подписали соглашение о создании первого совместного военного интернета, пишет Forbes. Это такая сеть, где две страны смогут делиться внутренней информацией и оборудованием. Соответствующее соглашение страны подписали во время встречи министров обороны НАТО в Брюсселе.

Это будет первый прецедент, когда страны интегрируют частично свои военные компьютерные системы. Впрочем, автор статьи напоминает, что они давно вели совместную работу, так что это лишь очередной шаг навстречу друг другу.

В целом, интеграция — большая цель для НАТО, но пока достичь её не получается, несмотря на доступные технологии. Так что за новой инициативой будут пристально следить и остальные страны, ведь в альянсе надеются, что в будущем его члены смогут пользоваться единой военной сетью и введут единые стандарты.

Для начала в рамках этого проекта наладят связь между наземными операциями немецкой армии и тактической коммуникационной программой FOXTROT Минобороны Нидерландов. В эту инициативу входит и объединение с физическими носителями: военные обеих стран будут работать на одинаковых компьютерах, планшетах, радиоприёмниках. Из-за этого стоимость программы может достигнуть миллионов евро, потому что оснастить соответствующим оборудованием нужно будет десятки тысяч солдат и машин.

Многие страны прибегают к подобному тактическому и оперативному сотрудничеству, отмечает бывший британский полковник Филип Ингрэм. Но обычно есть некая лидирующая страна, которая подключается к другой. А формат Германии и Нидерландов — это уже следующая ступень.

НАТО с самого начала страдало от проблем, связанных с коммуникацией и совместными операциями. Так что этот эксперимент может лечь в основу нового уровня взаимодействия внутри альянса. Некоторые эксперты и вовсе считают, что это будет скорее исследование, чем реальное масштабное реформирование.

При этом армии обеих стран известны своим профессионализмом и эффективностью, отмечают специалисты. На такое объединение систем их толкают частые совместные учения и общее использование некоторого оборудования. Так что они привыкли вести коммуникацию и работать вместе.

При этом эксперты видят и проблемы, которые в большей степени связаны со сложностью принятия политических решений. Впрочем, страны надеются, что уже к 2030 году их армии будут вовлечены в общую сеть на всех уровнях.

Однако авторы статьи напоминают, что и Россия с Китаем тоже пытаются наладить сотрудничество в сфере компьютерных технологий, но совсем иначе. Так, Китай разрабатывает свою операционную систему для военных компьютеров, а Россия, по их словам, заменяет Windows на Linux. Обе страны опасаются, что США может следить за ним через свои программы. Поэтому эксперты предупреждают, что и Германия с Нидерландами могут столкнуться с различными киберугрозами, пишет Forbes.