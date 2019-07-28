Daily Mail: причиной прошлогодней гибели британского военного в Сирии стал случайный подрыв гранаты

Смерть британского снайпера Мэтта Тонро и его сослуживца, американца Джонатана Дунбара произошла из-за случайного подрыва гранаты Дунбара, пишет Daily Mail, ссылаясь на результаты проведённого подробного расследования. Издание напоминает, что гибель Тонро вынудила Лондон признать присутствие британских войск в Сирии — до инцидента британское минобороны этот факт отрицало.

Причиной смерти погибшего в прошлом году в Сирии британского снайпера стал несчастный случай, сообщает Daily Mail: коллега англичанина, американский боец спецназа, случайно подорвал гранату.

Издание напоминает, что снайпер британской армии Мэтт Тонро и сержант американского спецназа Джонатан Дунбар находились в сирийском городе Манбидж, выполняя секретную миссию по уничтожению экстремистов. Тонро стал первым гражданином Великобритании, погибшим в сирийском конфликте.

Изначально Пентагон заявлял о том, что причиной гибели военных стало самодельное взрывное устройство, однако подробное расследование показало, что взрыв произошёл в результате детонации небольшой взрывчатки, которую амеркианский спецназовец нёс с собой. На месте инцидента не было найдено фрагментов самодельной бомбы: кроме того, её взрыв оставил бы после себя воронку.

Как пишет Daily Mail, после взрыва Тонро, Дунбара и ещё пятерых тяжелораненых отвезли на машинах к окраине Манбиджа, откуда медицинский вертолёт доставил их в американский военный госпиталь. По прибытию на место медики констатировали смерть сержанта Тонро.

Гибель Тонро вынудила Великобританию признать, что на территории Сирии действуют британские войска, напоминает издание.

Согласно информации Daily Mail, раннее Тонро служил в Афганистане: сослуживцы отмечали снайпера за выдержку и храбрость. Командир его подразделения охарактеризовал Тонро как «первоклассного солдата». Американский спецназовец Джонатан Дунбар, также погибший при взрыве, стал четвёртым солдатом армии США, погибшим в Сирии.

Между тем, Манбидж может стать целью турецкой военной операции, сообщает Daily Mail. Анкара утверждает, что город контролируется курдскими повстанцами, которых турецкое правительство считает террористами.