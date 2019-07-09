Daily Mail: британские коммандос продемонстрировали в Эстонии свою боеготовность

Британские морпехи в рамках учений «Балтийский защитник» в Эстонии провели показательные выступления, продемонстрировав свою боеготовность на фоне роста напряжённости в отношениях между Западом и Россией, пишет The Daily Mail. По данным газеты, в демонстрации были задействованы коммандос морской пехоты Великобритании, которые вместе с эстонскими товарищами отрабатывали высадку на побережье Балтийского моря.

Военнослужащие Королевской морской пехоты Великобритании продемонстрировали свою боеготовность на учениях в Эстонии, предназначенных для «сдерживания российской агрессии в регионе», пишет The Daily Mail. На снятых во время учений кадрах британские коммандос вместе с эстонскими товарищами совершили высадку с вертолёта и взяли штурмом пляж в заливе Кольга, расположенном в 40 км от Таллина, говорится в материале издания.

Как рассказывает обозреватель The Daily Mail, очевидцы, наблюдавшие за учениями, имели возможность увидеть истребители Typhoon ВВС Великобритании, «ревевшие в небе и летевшие в считанных дюймах от верхушек деревьев». Потом над водой появился вертолёт Merlin вертолётно-десантной группы Воздушных сил британского флота, и из него прямо в воду выпрыгнули восемь морских пехотинцев, которые вплавь добрались до надувных катеров и устремились на них к балтийскому побережью. «Катера бесшумно высадили пехотинцев на песок, а те стали подниматься по пляжу к берегу», — пишет автор.

Позже над пляжем зависли два вертолёта Wildcat британской морской пехоты, которые при помощи тепловизоров провели рекогносцировку местности, после чего к побережью с рокотом подлетел «Апач» Корпуса армейской авиации Великобритании, осуществлявший прикрытие высадки, продолжает обозреватель The Daily Mail.

Как поведал журналисту издания командир роты X-Ray 45 батальона коммандос майор Сэм Хьюс, британская морская пехота больше не проводит высадки с боем, поскольку у неё «теперь есть возможность высаживаться в том месте и в то время, которое выбираем мы, и бить по противнику там, где он этого меньше всего ждёт». По словам майора, по сценарию учений пляж захватили эстонские военные, а британцы прибыли к ним в качестве подкрепления.

Показательные выступления морпехов стали прелюдией к последнему этапу двухмесячных учений «Балтийский защитник», в которых оперативная группа ВМС Великобритании проверяла свою боеготовность в Северном море плечом к плечу с датчанами и норвежцами, а также в Балтийском вместе с американскими моряками и силами НАТО, пишет The Daily Mail. В финальной части учений главной задачей стала отработка совместных операций с прибалтийскими странами, дабы «продемонстрировать, как могло бы происходить развёртывание британских сил в регионе в случае кризисной ситуации», подчёркивает обозреватель газеты.

Как напоминает журналист, в Эстонии в составе так называемых Объединённых экспедиционных войск — особого контингента, созданного из подразделений восьми государств на случай «кризиса в Северной Европе» — дислоцированы 3850 британских военнослужащих.

Учения в Эстонии проходят на фоне роста напряжённости в отношениях между российским президентом Владимиром Путиным и Западом, подчёркивает автор. В течение последних недель британские истребители неоднократно были вынуждены перехватывать российские военные самолёты, поскольку те приближались к границам воздушного пространства Эстонии, отмечает он. Кроме того, на недавнем саммите «Большой двадцатки» премьер-министр Великобритании Тереза Мэй провела с Владимиром Путиным «встречу в прохладной обстановке», во время которой потребовала от него прекратить «безответственное и дестабилизирующее»вмешательство в мировые дела, говорится в статье.