Guardian: создатели «состаривающего» российского приложения ответили на критику из США

Разработчик приложения FaceApp россиянин Ярослав Гончаров опроверг передачу данных пользователей России или какой-либо другой третьей стороне, пишет The Guardian. Отмечается, что подозрения в адрес приложения вызвали неточные формулировки политики безопасности и тот факт, что его разработчик базируется в России.

Разработчик приложения FaceApp, которое при помощи искусственного интеллекта преобразовывает фотографии пользователей, позволяя предсказывать, как они будут выглядеть в старости, Ярослав Гончаров отверг обвинения в небрежном обращении с пользовательскими данными, сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что запущенное в 2017 году FaceApp обрело на этой неделе вторую жизнь, возглавив списки самых популярных приложений и обратив на себя внимание десятка знаменитостей по всему миру.

Этот всплеск интереса, в свою очередь, породил опасения, что приложение систематически собирает изображения пользователей. Дело в том, что обработка фотографий происходит не на телефоне, а удалённо, для чего загруженные фотографии передаются на сервер.

При этом ещё большее беспокойство среди пользователей вызвала неточно сформулированная политика конфиденциальности и тот факт, что разработчик FaceApp базируется в России, где, как пишет The Guardian, было основано множество интернет-кампаний по дезинформации.

Дошло до того, что лидер демократов в сенате США Чак Шумер призвал ФБР провести расследование в отношении разработанного в России приложения. По его словам, оно представляет «угрозу для национальной безопасности и конфиденциальности частной жизни для миллионов американских граждан».

В свою очередь, Гончаров заверил, что с телефона загружается лишь выбранная пользователем фотография, и приложение не имеет полного доступа к медиатеке. Кроме того, он отметил, что данные не отсылаются в Россию и не продаются какой-либо третьей стороне, а отправляются в облачное хранилище, которое предоставляют американские компании Amazon и Google.

«FaceApp выполняет большую часть обработки фотографии в облаке. Мы загружаем только изображение, выбранное пользователем для обработки. Мы никогда не отправляем какие-либо другие фотографии с телефона на облако», — приводит The Guardian слова Гончарова.

При этом в облаке большинство изображений хранятся не более 48 часов. Вызвано это, по словам создателя, «производительностью и трафиком», для того чтобы уже прошедшая через приложение фотография не обрабатывалась повторно.