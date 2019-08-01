Российский создатель FaceApp рассказал ABC о секрете своего успеха

Испанская газета ABC рассказала о российском миллиардере, успех которому принесло создание популярного в том числе среди знаменитостей приложения для обработки фотографий FaceApp. Отмечается, что Ярослав Гончаров с детства увлекался программированием, что поддерживали его родные.

Обладатель многомиллионного состояния и создатель одного из самых популярных в настоящий момент приложений FaceApp Ярослав Гончаров не любит делиться подробностями своей личной жизни. Однако испанская газета ABC собрала известные детали жизни россиянина.

Гончаров родился в 1979 году в городе Сосновый Бор в Ленинградской области, а сейчас проживает в Санкт-Петербурге. Будущий инженер начал увлекаться программированием ещё в детстве. Поддерживали его в этом увлечении дядя, который был одним из первых работников крупной фирмы по разработке программного обеспечения Oracle, и папа, который подарил ему первый компьютер.

«Мне в некотором роде повезло: не было такого изобилия компьютерных игр и по телевизору нечего было смотреть. Поэтому читал книжки и программировал, — отметил в одном из интервью Гончаров. — Смотрю сейчас на талантливых детей — им труднее, чем нам. Когда на iPad крутятся 20 игр, трудно заставить себя встать и идти программировать».

Некоторое время он работал на одну из крупнейших компаний по производству программного обеспечения Microsoft, а также в компании-лидере на российском рынке поисковых технологий «Яндекс».

Однако самым большим успехом российского инженера стало создание в 2014 году FaceApp, которое при помощи искусственного интеллекта преобразовывает фотографии пользователей, позволяя в том числе предсказывать, как они будут выглядеть в старости. Так, недавно тысячи фотографий, обработанных в приложении, заполонили интернет, в стороне не смогли остаться даже знаменитости.

При этом Гончаров является единственным владельцем и генеральным директором компании-разработчика FaceApp, в которой помимо него работают всего 12 человек.

Россиянин также предпочитает не говорить о своих доходах. С его слов известно лишь то, что примерно 1% всех скачавших приложение FaceApp купили его платную версию, которая стоит $4 в месяц. Исходя из данных магазина Google Play, в общей сложности приложение загрузили более 100 млн пользователей. Это позволяет ABC сделать вывод, что ежегодно оно приносит прибыль в размере $4 млн.

Тем не менее на пике популярности приложения появились опасения, что оно хранит не только обработанные фотографии, но и получает доступ ко всем изображениям на телефоне пользователя.