CNN: перестрелка у здания ФСБ в центре Москвы произошла накануне Дня работника органов безопасности
Давайте поговорим о времени происшествия. Насколько я понимаю, всё случилось накануне Дня работника органов безопасности в России. Что это значит?
ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Да, именно так, это канун Дня работника органов безопасности. Одно из самых важных обстоятельств здесь, конечно, заключается в том, что президент этой страны Владимир Путин сам был сотрудником спецслужбы, предшествовавшей ФСБ, — КГБ. Так что он тесно связан со службами безопасности, они для него очень важны, и они действительно очень важны для этой страны. В этом кроется одна из причин того, почему в этой стране есть День работника органов безопасности, который, очевидно, отмечается. Это не выходной, но, конечно же, день, который крайне важен здесь, в этой стране.
Неясно, кем был нападавший и была ли там террористическая подоплёка или что-то ещё — выяснение обстоятельств произошедшего пока находится на очень ранней стадии. Но, разумеется, есть ещё одна крайне значительная вещь, и она, Линда, состоит в том, что это случилось в день большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, — а это в самом деле очень важный день, которому здесь, в России, придаётся много значения. На российском телевидении даже вели обратный отсчёт до этой масштабной пресс-конференции, продолжавшейся около четырёх часов, на протяжении которых Владимир Путин ответил на множество вопросов, и местные СМИ также подняли вокруг неё много шума.
И в ходе этой пресс-конференции Владимир Путин, помимо прочего, сказал, что самым тяжёлым за тот длительный период, что он занимал пост главы государства — и главы правительства, конечно, поскольку он был и премьер-министром России, — были масштабные теракты в России. Среди них, конечно, был захват школы в Беслане и захват заложников на спектакле «Норд-Ост» в Москве — кажется, это было в 2001—2002 годах, — когда многие из заложников погибли во время полицейской операции.
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