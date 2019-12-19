CNN: перестрелка у здания ФСБ в центре Москвы произошла накануне Дня работника органов безопасности

Перестрелка возле здания ФСБ в Москве неслучайно произошла в канун празднования Дня работника органов безопасности в России и в день большой пресс-конференции Владимира Путина, который сам был сотрудником спецслужб, полагает старший международный корреспондент CNN Фредерик Пляйтген. Как отмечает журналист, пока неизвестно, было ли случившееся терактом, однако исключать такой возможности нельзя.

Давайте поговорим о времени происшествия. Насколько я понимаю, всё случилось накануне Дня работника органов безопасности в России. Что это значит?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Да, именно так, это канун Дня работника органов безопасности. Одно из самых важных обстоятельств здесь, конечно, заключается в том, что президент этой страны Владимир Путин сам был сотрудником спецслужбы, предшествовавшей ФСБ, — КГБ. Так что он тесно связан со службами безопасности, они для него очень важны, и они действительно очень важны для этой страны. В этом кроется одна из причин того, почему в этой стране есть День работника органов безопасности, который, очевидно, отмечается. Это не выходной, но, конечно же, день, который крайне важен здесь, в этой стране.

Неясно, кем был нападавший и была ли там террористическая подоплёка или что-то ещё — выяснение обстоятельств произошедшего пока находится на очень ранней стадии. Но, разумеется, есть ещё одна крайне значительная вещь, и она, Линда, состоит в том, что это случилось в день большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина, — а это в самом деле очень важный день, которому здесь, в России, придаётся много значения. На российском телевидении даже вели обратный отсчёт до этой масштабной пресс-конференции, продолжавшейся около четырёх часов, на протяжении которых Владимир Путин ответил на множество вопросов, и местные СМИ также подняли вокруг неё много шума.

И в ходе этой пресс-конференции Владимир Путин, помимо прочего, сказал, что самым тяжёлым за тот длительный период, что он занимал пост главы государства — и главы правительства, конечно, поскольку он был и премьер-министром России, — были масштабные теракты в России. Среди них, конечно, был захват школы в Беслане и захват заложников на спектакле «Норд-Ост» в Москве — кажется, это было в 2001—2002 годах, — когда многие из заложников погибли во время полицейской операции.

Так что, разумеется, эта страна сталкивалась с терактами и раньше, и одной из основных черт Владимира Путина, по крайней мере отчасти, является его жёсткость по отношению к терроризму. Но вновь повторюсь: мы не знаем, что стоит за этим происшествием. Нам неизвестно, был ли это теракт или нечто другое. Однако очевидно, что в данный момент в Москве царит возбуждение. Как вы можете видеть, зона вокруг штаб-квартиры ФСБ сейчас оцеплена и, полагаю, будет оцеплена ещё какое-то время, Линда.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2019 года.