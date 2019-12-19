Корреспондент Welt по-своему интерпретировал слова Путина об убитом в Тиргартене грузине

На ежегодной пресс-конференции президент Владимир Путин признал, что официального запроса на выдачу убитого в Берлине грузина не было. Впрочем, по версии корреспондента телеканала Welt, российский лидер намекнул, что Германия должна быть только рада избавиться от потенциального террориста. Что касается «Северного потока — 2», Путин ясно дал понять: газопровод будет достроен, а транзит через Украину сохранится. Неизвестно только, можно ли этому верить, отметил журналист.

Обратимся к Кристофу Ваннеру, вышедшему с нами на связь из Москвы. Кристоф, как следует понимать высказывания Путина по поводу так называемого тиргартенского убийства в Берлине?

КРИСТОФ ВАННЕР, корреспондент Welt: Сегодня на своей ежегодной пресс-конференции Путин совершенно явно сдал назад. Он признался, что никакого официального запроса на выдачу этого грузина Зелимхана Хангошвили со стороны российского правительства не было. Путин оправдал это тем, что были контакты с Германией на уровне спецслужб, и эти контакты дали русским понять, что немецкая сторона не хочет выдавать этого грузина, и после к этому больше не возвращались — так сказал Путин.

Путин во время пресс-конференции досадовал на то, что такие бандиты, как этот грузин, который в итоге был убит в Берлине, свободно разгуливают по европейским городам. Потом он сделал короткую паузу и сказал: «Нечто подобное мы уже видели в 2013 году». «Тогда мы уже предупреждали американцев о двух этнических чеченцах», а потом братья Царнаевы, как продолжил Путин, совершили в Бостоне теракт с применением взрывчатого вещества на городском марафоне в 2013 году, в результате чего погибли трое человек и пострадали более 200. Я даже практически интерпретировал это так, как если бы Путин сказал или имел в виду: радуйтесь, что избавились от этого грузина.

Кристоф, другая тема — газопровод «Северный поток — 2». США объявили санкции, среди прочего, против немецких участников проекта. Как на это отреагировал Путин?

КРИСТОФ ВАННЕР: Путин абсолютно чётко дал понять, что этот второй газопровод через Балтийское море — «Северный поток — 2» — будет достроен до конца. Осталось уже немного. Есть разные сообщения по этому поводу. Не хватает ещё примерно 200 или 300 километров труб, которые должны быть проложены через Балтийское море. Также Путин сказал, что транзит через Украину тоже хотят продолжать и дальше, даже когда этот газопровод будет достроен. Через Украину удобно поставлять газ в Южную Европу, то есть практически, продолжать поставки газа через Украину. Я не знаю, было ли это признанием только на словах. Есть множество критически настроенных наблюдателей в России, которые говорят, что, как только «Северный поток — 2» будет завершён, Путину больше не будет нужна Украина как страна транзита, и он, так сказать, перекроет газовый кран для Украины.

Кристоф, большое спасибо за оценку ситуации из Москвы.

Дата выхода в эфир 19 декабря 2019 года.