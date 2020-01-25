Independent: «фантастическое средство борьбы с преступностью» — Лондон берёт на вооружение камеры распознавания лиц

Полиция Лондона намерена внедрить спорную систему распознавания лиц, несмотря на озабоченность общественности, пишет The Independent. При этом тот факт, что за три года испытаний было сделано всего несколько задержаний, не мешает правоохранительным органам британской столицы утверждать, что эта технология — «фантастическое средство борьбы с преступностью», недоумевает издание.
Полиция Лондона начнёт использовать спорную систему распознавания лиц, несмотря на озабоченность общественности, вызванной проблемами с конфиденциальностью и точностью работы этой технологии, сообщает The Independent.
При этом за три года испытаний системы распознавания лиц лондонской полицией было сделано всего несколько задержаний, отмечает британская газета.
С 2016-го по 2018 год в ходе испытания этой технологии столичные полицейские произвели в общей сложности восемь задержаний, причём в остальных 96% случаев имело место так называемое ложное срабатывание, уточняет издание.
И тем не менее правоохранительные органы Лондона всё равно настаивают на том, что система распознавания лиц — это якобы «фантастическое средство борьбы с преступностью», недоумевает The Independent.
Как заверил помощник комиссара Ник Эфгрейв, технологию будут использовать в основном для розыска опасных преступников и пропавших детей.
В свою очередь, британские активисты, озабоченные проблемами конфиденциальности, уже окрестили внедрение системы распознавания лиц «серьёзной угрозой для гражданских свобод в Великобритании» и пообещали обжаловать в суде это решение, пишет издание.
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