Частная полиция: Fox News рассказал, как жители Сан-Франциско пытаются совладать с засильем бомжей

Правоохранительные органы Сан-Франциско перестали бороться с уличной преступностью и бродяжничеством, поэтому жители богатых районов нанимают частных патрульных, чтобы разбираться с бомжами, передаёт Fox News. Как отмечает телеканал, не все горожане могут позволить себе чистые улицы и безопасность, а приезжие впадают в ступор при виде калифорнийских реалий.

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, как ожидается, попросит у законодателей штата 1,4 миллиарда долларов на борьбу с бездомностью. Конечно же, если губернатор получит эти деньги, это никоим образом не снизит процент бездомности — никакие меры, опробованные ими в этом штате, не привели к такому результату.



По сути, власти штата не желают решать основную проблему. В Сан-Франциско бездействие полиции по отношению к преступникам и бродягам достигло таких масштабов, что местные жители, облагаемые огромными налогами, обращаются к частной полиции! Они нанимают своих людей: выбора у них нет. Этому и посвящён сегодняшний эпизод «Американской антиутопии» — рубрики, которую мы показываем всю неделю.



КОДИ КЛЕМЕНТС, патрульный: Здравствуйте, чем могу помочь?



Знакомьтесь: Коди Клементс, специальный патрульный Сан-Франциско. Клементс — не обычный коп; на самом деле, он вообще не коп.



КОДИ КЛЕМЕНТС: Да, мы полицейские специального патруля.



КОДИ КЛЕМЕНТС: Нам платят частные предприятия, торговцы…



Два часа мы разъезжали по району с Клементсом: он реагировал на вызовы, в основном касающиеся хулиганского поведения наркоманов, валяющихся на здешних тротуарах.



КОДИ КЛЕМЕНТС: Я разговариваю с ним каждый день, весь день. Я не прогоняю его силой, но я разговариваю с ним и побуждаю его уйти.



У стен библиотеки, которая используется как убежище в дневное время…



БЕЗДОМНЫЙ: Почему они снимают?



…к нему пристал вот этот человек.



БЕЗДОМНЫЙ: Я здесь типа протестую, если хочу, так?



КОДИ КЛЕМЕНТС: Думаешь, ты будешь бездомным до конца жизни?



БЕЗДОМНЫЙ: Хм… Да, я думаю, это выбор.



КОДИ КЛЕМЕНТС: Это твой выбор?



БЕЗДОМНЫЙ: Да.



Район Кастро очень богат, дома там стоят аж четыре миллиона долларов штука.



КОДИ КЛЕМЕНТС: Жители этих улиц платят за наши услуги.



Богатейшие жители района проголосовали за создание «района общественного блага» — на бюрократическом жаргоне это означает частное правительство, выполняющее те функции, которые не будут выполнять городские власти Сан-Франциско.



КОДИ КЛЕМЕНТС: Некоторые из самых распространённых жалоб, с которыми обращаются ко мне жители, звучат так: «Кто-то ставит палатку перед моим домом. Бездомный роется в нашем мусоре и мусорит вокруг».



«Район (общественного. — ИноТВ) блага» платит людям за патрулирование улиц, уборку мусора и стирание граффити.



МУЖСКОЙ ГОЛОС: В большинстве городов этим занимаются городские власти, так?



КОДИ КЛЕМЕНТС: В большинстве городов — да.



Но не в Сан-Франциско, где собственников недвижимости заставляют платить обязательные взносы на финансирование услуг, которые не в состоянии предоставить город.



ДЖОН ХЭНДЛЕРИ, президент Handlery Hotels: Я здесь почти 40 лет, и ситуация хуже, чем когда-либо на моей памяти.



У Джона Хэндлери отель недалеко от Юнион-сквер — это тоже «район общественного блага». В этом районе теперь настолько плохо, что ему постоянно приходится иметь дело с напуганными постояльцами.



ДЖОН ХЭНДЛЕРИ: Их беспокоит чистота и то, что временами они не чувствуют себя в безопасности. Они видят людей, спящих на тротуаре, и это вводит их в ступор.



КОДИ КЛЕМЕНТС: Здравствуйте, с вами всё хорошо?



Не все жители Сан-Франциско настолько богаты, чтобы позволить себе частную полицию.



КОДИ КЛЕМЕНТС: Никаких человеческих фекалий, никакого мусора, мы стараемся, чтобы было чисто.



Но, поскольку городские прокуроры не желают следить за исполнением закона, специальные патрульные вроде Клементса мало что могут сделать.



КОДИ КЛЕМЕНТС: Куда они идут? Они идут за ближайший угол, и приходится снова их сгонять.



КОДИ КЛЕМЕНТС: Тоже рад вас видеть, спасибо за любезность.



КОДИ КЛЕМЕНТС: Действительно возникает чувство досады, потому что, как вы слышали, мы предлагаем им услуги, а им эти услуги не нужны. Многие из них сами решили жить на улице, потому что им нравится такой образ жизни.



Наша рубрика «Американская антиутопия» продолжается всю неделю. Учитывая, как там плохо, можно подумать, что жильё в Сан-Франциско могло бы немного подешеветь… Но каким-то образом оно ещё и подорожало. Расходы стали настолько чрезмерными, что простые работающие люди прибегают к отчаянным мерам — уезжают подальше, а некоторые из тех, кто хочет оставаться рядом с городом, живут в лодках.



Дата выхода в эфир 08 января 2020 года.