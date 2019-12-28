Fox News: американский политик рассказал, как проблема бездомных «убивает» Калифорнию

Прогрессивная политика левых в Калифорнии, допустившая небывалый рост числа бездомных, ведёт Калифорнию к краху, заявил в интервью Fox News бывший член законодательного собрания штата Чак Деворе. Как отметил политик, в этом штате сегодня проживает половина всех бездомных Америки, и если проблема не будет устранена, Калифорнию ждёт отток населения в другие регионы.

«Прогрессивная политика левых в Калифорнии убивает штат», — заявил бывший член законодательного собрания Калифорнии Чак Деворе, комментируя кризис с бездомными в штате. Как заявил политик-республиканец, проживающий сейчас в Техасе, в интервью телеканалу Fox News, «штат погибает».

«Если вы хотите увидеть снимок того, как будет выглядеть Америка, когда власть возьмут левые, всего лишь взгляните на Калифорнию. У них там, в Калифорнии, в одном штате собралась половина всех бездомных граждан страны», — добавил Деворе.

Как напоминает телеканал, в минувшую среду президент Трамп выставил губернатору Калифорнии, демократу Гевину Ньюсому ультиматум в отношении проблемы с бездомными, пригрозив интервенцией со стороны федеральных властей в случае, если проблема не будет решена в скором времени.

Изображения бездомных на улицах и в парках Лос-Анжелеса и Сан-Франциско, также как и других городов штата, стали «общим местом», отмечается в статье. Ранее в этом месяце IT-корпорация Oracle перенесла проведение конференции OpenWorld из Сан-Франциско в Лас-Вегас, объяснив это «плохим состоянием улиц» калифорнийского города.

«Я прогнозирую, что в течение двух лет вы увидите сокращение населения Калифорнии из-за переезда людей в другие места — такие как Техас, где налоги ниже, а государственного контроля меньше», — отметил Деворе.