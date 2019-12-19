Fox News: в «утопающую в фекалиях» Калифорнию возвращаются средневековые болезни
Прямо сейчас в Калифорнии находится наша команда, которая решила проверить, что же на самом деле там происходит. В новостях, которые вы слышите, всё описывается в мрачных тонах — в жизни всё ещё хуже. В ближайшее время — наш эксклюзивный репортаж.
Испражняться на людях, скажем, в магазинах, само собой, отвратительно. Даже трудно придумать нечто ещё более отвратительное. Но кроме того, это таит в себе опасность. На этот счёт давайте проконсультируемся с медицинским обозревателем Fox News доктором Марком Сигелом. Он поможет нам понять, как происходящее в нашей стране может сказаться на нашем здоровье.
Большое спасибо, что пришли к нам в гости, доктор Сигел.
МАРК СИГЕЛ, медицинский обозреватель Fox News: Всегда рад.
Для нас такое положение вещей отвратительно. Но ещё и опасно? Нам стоит переживать?
МАРК СИГЕЛ: Да, стоит. Смотрите, как забавно выходит, что город гермофобов, осознанности, заботы об окружающей среде…
Эти энвайронменталисты!
МАРК СИГЕЛ: Вот, энвайронменталисты. Теперь этот город утопает в человеческих фекалиях, которые вызывают гепатит А, целые вспышки гепатита А ежегодно, провоцируют появление на улицах крыс, ищущих себе пропитание в мусоре и канализации. Такая ситуация может грозить сыпным тифом, брюшным тифом, бактериальными инфекциями, даже чумой!
Что ещё более иронично — у них есть специальная Служба по контролю над фекалиями. Её сотрудники, по данным San Fransisco Chronicle, шестеро высокооплачиваемых специалистов, патрулируют улицы Сан-Франциско и убирают с них кучки кала. В прошлом году на уборку было потрачено 65 миллионов долларов. Но бездомным попросту некуда больше идти!
А с приютами что? Губернатора Калифорнии неоднократно просили построить временные убежища для бездомных, но их никто так и не построил. В итоге мы получаем нечистоты, фекалии и все упомянутые проблемы со здоровьем. Это чрезвычайная ситуация в сфере здравоохранения в Сан-Франциско. Это позор.
И мы ведь уже узнаём о людях с инфекциями, против которых у нас даже нет антибиотиков. Настолько это заразная среда. Что, по-вашему, должно произойти, чтобы заставить власти с этим разобраться?
МАРК СИГЕЛ: Они занимаются каждой болезнью по отдельности. К примеру, в 2017 году губернатор объявил чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения в Калифорнии в связи со вспышкой гепатита А. Но тогда это никак не связали с проблемой бездомных.
Дошло до того, что в Калифорнии всплывают средневековые болезни! Здесь есть ещё один, даже более серьёзный момент. Речь идёт ведь не только о бездомных. Люди ходят по загрязнёнными районам, цепляют частички фекалий на свою обувь и разносят их по другим районам, таким образом распространяя болезни и туда.
Чтобы на самом деле решить проблему, нам опять-таки нужно открывать туалеты и временные приюты, обеспечить людей спальными местами и едой. Именно так, кстати, мы поступили в больнице Беллвью в Нью-Йорке. Именно так нужно сделать и в Калифорнии. Этого хочет и министр жилищного строительства и городского развития США Бен Карсон, я этого хочу. Это единственный способ противостоять растущей угрозе в сфере здравоохранения.
А тем, кто всем этим заправляет сейчас, нужно запретить управлять чем-либо ещё впредь. Никогда больше. Гэвин Ньюсом (действующий губернатор Калифорнии. — ИноТВ)? Просто смешно.
МАРК СИГЕЛ: Единственными, кто должен остаться, должна быть Служба по контролю над фекалиями. Лишь Фекальная служба.
Вот именно! Это ведь, в конце концов, одна из самых основных задач общества.
МАРК СИГЕЛ: Убирать улицы.
Да. Спасибо вам большое, доктор.
Дата выхода в эфир 18 декабря 2019 года.
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