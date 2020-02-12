Американский радиоведущий: с калифорнийских бомжей нечего взять — властям неинтересно с ними бороться

Руководство Калифорнии поделило жителей штата на платёжеспособных и неплатёжеспособных: первых штрафуют за каждую мелочь, а вторым позволяют плевать на законы, потому что оштрафовать их невозможно, рассуждает в интервью Fox News радиоведущий Адам Каролла. По словам журналиста Такера Карлсона, калифорнийские власти похожи на хищника, оценивающего, кого бы съесть.

Адам Каролла, спасибо. Итак, всю неделю вы были в Лос-Анджелесе, разъезжали по, может быть, самому красивому городу Америки. Но невозможно не замечать язву бездомности, и похоже, что она усугубляется. По какой причине?



АДАМ КАРОЛЛА, комик, радиоведущий: Разрушение законности. Никто здесь не хочет следить за соблюдением законов. Что я понял, прожив здесь всю жизнь… Я ведь родился в трёх милях отсюда в ту сторону, а теперь живу в трёх милях в другую сторону… Калифорния и особенно Лос-Анджелес, скажем так, разбили граждан на две категории: люди с деньгами и пустосумы, у которых никаких денег нет.



Итак, если деньги у вас есть, если вы относитесь к этой группе и платите налоги, вас будут останавливать на дороге и штрафовать за отсутствие переднего номерного знака. Всех, кого я знаю в Лос-Анджелесе, останавливали за отсутствие переднего номерного знака. Но если вы бездомный, или нелегальный мигрант, или вы не в системе, то вы, по сути, постосум. Денег от таких не получить. На самом деле город на них деньги тратит.



Итак, всё, что стоит городу денег, им (властям. — ИноТВ) не очень-то хорошо удаётся. Но они очень хорошо следят за правилами парковки! А также за разрешениями, разрешениями на строительство, штрафами… Во всём, что может принести деньги, они суперэффективны! А у бездомных нет расчётного счёта, так что здесь для них (для властей. — ИноТВ) нет ничего интересного!



То есть им просто нет дела?



АДАМ КАРОЛЛА: Им было бы дело, если бы эти люди должны были им деньги, если бы у них эти деньги были и их можно было у них получить. До людей с чековыми книжками им очень даже есть дело!



Но они действительно разделили весь город на тех, кто платит, и на тех, кто не может. И если вы не можете, вы им не очень-то интересны!



То, что вы описываете, это как хищник смотрит на свой обед: мол, тебя есть не стоит, а вот тебя стоит.



АДАМ КАРОЛЛА: Да.



Не так правительство должно смотреть на своих граждан!



АДАМ КАРОЛЛА: В трёх милях отсюда проходит Форест-Лоун-драйв. Там ведь, на Форест-Лоун, большое кладбище, так? На одной стороне этой улицы — множество людей, которые находятся здесь нелегально. Они продают цветы, не имея никакого разрешения, никакой лицензии, никакого бизнеса, ничего. Просто продают цветы на улице — тем, кто идёт навестить умершую бабушку.



На другой стороне улицы — коп с ручным радаром. Он поджидает мам, развозящих детей по кружкам и едущих со скоростью 42 мили в час вместо 35, чтобы выписать им штраф. Тем временем через дорогу люди нарушают закон, но у них нет денег, нет документов, и они не выпишут суду чек, поэтому копа это не интересует. А по эту сторону у мамаши есть расчётный счёт, и её заставят платить.



Забавно, что вы об этом упомянули. Потому что я только недавно читал, что штат Калифорния планирует взыскивать с бедняков только половину штрафа за превышение скорости.



АДАМ КАРОЛЛА: Да. Это такая попытка получить хоть какие-то деньги от тех, у кого денег нет. Но это на самом деле… Если вы сверхбогаты в Калифорнии, вам всё равно. Если вы Барбара Стрейзанд, какое вам дело до штрафа за превышение скорости, отсутствие переднего номерного знака и тому подобное.



Да.



АДАМ КАРОЛЛА: А если вы в крайней нищете, вы неприкасаемый. Потому что нельзя добиться от козла молока! У вас ничего нет, вы не можете им заплатить. Это с середняками здесь, в Лос-Анджелесе, делают, что хотят!



Дата выхода в эфир 10 февраля 2020 года.