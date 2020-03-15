Le Monde: «последний бокал перед концом света» — французы распрощались с барами и ресторанами из-за эпидемии

Объявление о закрытии всех публичных заведений во Франции из-за эпидемии коронавируса не заставило французскую молодёжь отказаться от «последнего бокала перед концом света» в любимом баре, пишет Le Monde. Как замечает издание, перспектива отказаться от привычных развлечений пугает больше французов, чем опасность заражения вирусом.

«До какого возраста люди чувствуют себя бессмертными? Судя по террасам кафе, как минимум до 30 лет», — пишет le Monde в связи с решением премьер-министра Франции Эдуара Филиппа о закрытии «всех общественных мест, за исключением необходимых для жизни в стране».

В полночь 14 марта всё публичные заведения должны были закрыться, однако вечером того же для в парижских барах и переполненных бистро всё ещё толпилась молодёжь. Повсюду можно было увидеть девушек на коленях у молодых людей, отпивающих из стаканов друг друга друзей и услышать выкрики: «Выпьем, ведь мы всё равно умрём».

Как отмечает издание, премьер-министр оказался прав, заметив, что «первоначальные меры по ограничению собраний применялись неэффективно». Каждую ночь, даже после послания президента Эммануэля Макрона в четверг, несмотря на растущее количество заражений коронавирусом, французские бары были переполнены.

«Умирают в основном старики!», — уверенно заявляет 20-летний юноша по имени Кловис. Его подруга Мелани согласна: «Я не говорю, что стала бы ходить на свидание за свиданием в Tinder в разгар эпидемии, но в конечном счёте я больше боюсь за свою бабушку, чем за себя».

В бистро Le Traquenard, где пиво льётся рекой, студентка показывает своим друзьям инстаграм-аккаунт подруги из Мадрида, ужасаясь жёстким ограничительным мерам в связи с эпидемией в Испании. «Она разговаривает с соседями по скайпу», — смеётся девушка. «В любом случае, людям не могут запретить выходить на улицу», — заявляет она, не понимая, что Франция уверенно движется по стопам Испании.

На Рю-де-Лапп, где люди обычно танцуют до рассвета, двери клубов открыты, будто бы поощряя зайти клиентов, толпой проходящих мимо. «Мы здесь закрываемся в 6 утра, нам наплевать, —говорит парень у входа.

«Это последняя ночь, историческая ночь», — считают Марин, Сирил и Грегуар, сидящие на террасе бара Карильон. Все они узнали о закрытии заведений через оповещения, пришедшие на мобильный телефон. «Когда мы поняли, мы задумались, как нам быть. Наша жизнь, жизнь молодых тридцатилетних, в том, чтобы ходить в бар после работы, а не в удалённой работе», — негодуют друзья.

Контраст между туристическими ресторанами и тесными барами, где собираются тридцатилетние, бросается в глаза: если первые практически опустели, в последних за четырёхместными столами собирается по шесть человек, пиво льётся рекой и слышны взрывы смеха.

Соцсети этим вечером заполняются фотографиями веселья в Тулузе, Рене или Марселе, получившего название «Coronight» («Короночь» — ИноТВ), где молодые люди поднимают «последний бокал перед концом света».

В Лионе, на террасе в кафе 203 неподалёку от мэрии, было так же многолюдно, как каждый субботний вечер. Владелец заведения принял заявление премьер-министра без возражений. «Мы приспосабливаемся, не может быть и речи о том, чтобы стать соучастником в распространении этой болезни», — говорит Кристоф Седа, уже принявший профилактические меры в двух своих заведениях, вмещающих от 100 до 500 человек. По его словам, в понедельник сотрудники выйдут на работу, чтобы продезинфицировать и почистить помещения, однако позднее часть его сотрудников останется без работы. Он предупреждает: «Государство должно будет быстро сыграть свою роль регулятора, иначе мы понесём огромные потери — это станет вторичным действием вируса».

При этом в большинстве крупных городов в самых модных ресторанах и традиционных закусочных атмосфера в преддверии закрытия была мрачной. На бульваре Монпарнас в Париже после сообщения правительства о закрытии всех заведений залы двух ресторанов опустели к половине одиннадцатого вечера на три четверти. «В любом случае, вот уже несколько дней у нас нет такой заполняемости, как раньше», — замечает один из поваров. Это означает, что персонал окажется в вынужденном отпуске.

Легендарные Café de Flore и Les Deux Magots на бульваре Сен-Жермен в Париже не сталкивались с подобным ни разу. «Даже во время войны и оккупации их террасы никогда не пустели», —замечает профессор истории, оплачивающий свой последний счёт.

Театр Point-Virgule в субботу вечером остался одним из немногих открытых мест, однако ограничил посещение до 90 человек. Директор Антуанетта Колен выставила при входе умывальники, диспенсеры с жидким мылом и рулоны бумажных полотенец, чтобы зрители могли вымыть руки. «Я пришёл сюда, боясь заскучать, пока всё не закрылось, — сетует студент Жордан. — Они забрали футбол, фестивали, отобрали у меня все, что я люблю».

Как замечает газета, количество туристов в Париже уже значительно сократилось, и тем, кто остался, придётся поднапрячься, чтобы обеспечить себя едой. Рестораны и бары в отелях будут закрыты, только облуживание номеров сохранится.

В начале первого ночи в семнадцатом округе Парижа на закрытие баров выезжает полиция. Владельцу заведения, не желающему закрываться до двух часов ночи из-за вечеринки по случаю дня рождения, полицейские объясняют, что указ президента не подлежит обсуждению и обещают вернуться через 10 минут. К их возвращению вечер уже окончен, и последние кафе закрываются по всему Парижу.

«Клиенты машут официантам, убирающим столы и стулья. На лицах прохожих внезапно появляется страх, грусть ностальгия. Пара посылает воздушный поцелуй — на предписанном расстоянии — владельцу, закрывающему своё дело: «Мы не знаем, когда мы встретимся снова», — описывает проиходящее Le Monde.