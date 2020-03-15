Le Monde: «последний бокал перед концом света» — французы распрощались с барами и ресторанами из-за эпидемии
«До какого возраста люди чувствуют себя бессмертными? Судя по террасам кафе, как минимум до 30 лет», — пишет le Monde в связи с решением премьер-министра Франции Эдуара Филиппа о закрытии «всех общественных мест, за исключением необходимых для жизни в стране».
В полночь 14 марта всё публичные заведения должны были закрыться, однако вечером того же для в парижских барах и переполненных бистро всё ещё толпилась молодёжь. Повсюду можно было увидеть девушек на коленях у молодых людей, отпивающих из стаканов друг друга друзей и услышать выкрики: «Выпьем, ведь мы всё равно умрём».
Как отмечает издание, премьер-министр оказался прав, заметив, что «первоначальные меры по ограничению собраний применялись неэффективно». Каждую ночь, даже после послания президента Эммануэля Макрона в четверг, несмотря на растущее количество заражений коронавирусом, французские бары были переполнены.
«Умирают в основном старики!», — уверенно заявляет 20-летний юноша по имени Кловис. Его подруга Мелани согласна: «Я не говорю, что стала бы ходить на свидание за свиданием в Tinder в разгар эпидемии, но в конечном счёте я больше боюсь за свою бабушку, чем за себя».
В бистро Le Traquenard, где пиво льётся рекой, студентка показывает своим друзьям инстаграм-аккаунт подруги из Мадрида, ужасаясь жёстким ограничительным мерам в связи с эпидемией в Испании. «Она разговаривает с соседями по скайпу», — смеётся девушка. «В любом случае, людям не могут запретить выходить на улицу», — заявляет она, не понимая, что Франция уверенно движется по стопам Испании.
На Рю-де-Лапп, где люди обычно танцуют до рассвета, двери клубов открыты, будто бы поощряя зайти клиентов, толпой проходящих мимо. «Мы здесь закрываемся в 6 утра, нам наплевать, —говорит парень у входа.
«Это последняя ночь, историческая ночь», — считают Марин, Сирил и Грегуар, сидящие на террасе бара Карильон. Все они узнали о закрытии заведений через оповещения, пришедшие на мобильный телефон. «Когда мы поняли, мы задумались, как нам быть. Наша жизнь, жизнь молодых тридцатилетних, в том, чтобы ходить в бар после работы, а не в удалённой работе», — негодуют друзья.
Контраст между туристическими ресторанами и тесными барами, где собираются тридцатилетние, бросается в глаза: если первые практически опустели, в последних за четырёхместными столами собирается по шесть человек, пиво льётся рекой и слышны взрывы смеха.
Соцсети этим вечером заполняются фотографиями веселья в Тулузе, Рене или Марселе, получившего название «Coronight» («Короночь» — ИноТВ), где молодые люди поднимают «последний бокал перед концом света».
В Лионе, на террасе в кафе 203 неподалёку от мэрии, было так же многолюдно, как каждый субботний вечер. Владелец заведения принял заявление премьер-министра без возражений. «Мы приспосабливаемся, не может быть и речи о том, чтобы стать соучастником в распространении этой болезни», — говорит Кристоф Седа, уже принявший профилактические меры в двух своих заведениях, вмещающих от 100 до 500 человек. По его словам, в понедельник сотрудники выйдут на работу, чтобы продезинфицировать и почистить помещения, однако позднее часть его сотрудников останется без работы. Он предупреждает: «Государство должно будет быстро сыграть свою роль регулятора, иначе мы понесём огромные потери — это станет вторичным действием вируса».
При этом в большинстве крупных городов в самых модных ресторанах и традиционных закусочных атмосфера в преддверии закрытия была мрачной. На бульваре Монпарнас в Париже после сообщения правительства о закрытии всех заведений залы двух ресторанов опустели к половине одиннадцатого вечера на три четверти. «В любом случае, вот уже несколько дней у нас нет такой заполняемости, как раньше», — замечает один из поваров. Это означает, что персонал окажется в вынужденном отпуске.
Легендарные Café de Flore и Les Deux Magots на бульваре Сен-Жермен в Париже не сталкивались с подобным ни разу. «Даже во время войны и оккупации их террасы никогда не пустели», —замечает профессор истории, оплачивающий свой последний счёт.
Театр Point-Virgule в субботу вечером остался одним из немногих открытых мест, однако ограничил посещение до 90 человек. Директор Антуанетта Колен выставила при входе умывальники, диспенсеры с жидким мылом и рулоны бумажных полотенец, чтобы зрители могли вымыть руки. «Я пришёл сюда, боясь заскучать, пока всё не закрылось, — сетует студент Жордан. — Они забрали футбол, фестивали, отобрали у меня все, что я люблю».
Как замечает газета, количество туристов в Париже уже значительно сократилось, и тем, кто остался, придётся поднапрячься, чтобы обеспечить себя едой. Рестораны и бары в отелях будут закрыты, только облуживание номеров сохранится.
В начале первого ночи в семнадцатом округе Парижа на закрытие баров выезжает полиция. Владельцу заведения, не желающему закрываться до двух часов ночи из-за вечеринки по случаю дня рождения, полицейские объясняют, что указ президента не подлежит обсуждению и обещают вернуться через 10 минут. К их возвращению вечер уже окончен, и последние кафе закрываются по всему Парижу.
«Клиенты машут официантам, убирающим столы и стулья. На лицах прохожих внезапно появляется страх, грусть ностальгия. Пара посылает воздушный поцелуй — на предписанном расстоянии — владельцу, закрывающему своё дело: «Мы не знаем, когда мы встретимся снова», — описывает проиходящее Le Monde.