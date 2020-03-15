N-TV: коронавирус будет стоить немецкому футболу почти миллиард евро

Приостановка сезона немецкой футбольной бундеслиги может сильно ударить по финансовому положению немецких клубов, пишет N-TV. Общие потери доходов от ТВ-трансляций, спонсоров и билетов на стадионы могут составить примерно €750 млн евро.
В случае полной отмены текущего сезона бундеслиги, немецкие футбольные клубы могут потерять примерно €750 млн, сообщает N-TV. На данный момент никакого страхового возмещения для них не предусмотрено.
Как пишет издание, только из-за недополученных денег за ТВ-трансляции клубы потеряют порядка €370 млн. Кроме того, экономический ущерб будет нанесён из-за потери спонсорских средств и выручки от продажи билетов на игры. Главы немецких клубов «Бавария» и «Боруссия Дортмунд» предупредили о том, что отмена чемпионатов может иметь самые серьёзные последствия для многих команд.
N-TV сообщает о том, что на понедельник назначено совещание 36 немецких футбольных клубов, на котором предстоит обсудить дальнейшие действия. На данный момент в немецком футболе нет положения о том, как действовать в случае остановки чемпионата.
Что касается создания специального фонда помощи, то такая идея воспринимается в немецких футбольных кругах со скепсисом, отмечает издание. При этом немецкий футбольный союз (DFB) уже вынес на повестку вопрос о помощи — но только для клубов третьей бундеслиги, женской бундеслиги, а также региональных футбольных объединений. В официальном заявлении DFB говорится о том, что программа помощи призвана избежать проблем с ликвидностью и банкротств клубов из-за ситуации с коронавирусом.
Член совета директоров петербургского хоккейного клуба СКА Александр Медведев рассказал, что хельсинкскому «Йокериту» предлагали провести матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в Санкт-Петербурге.
Олимпийский чемпион по биатлону швед Себастиан Самуэльссон прокомментировал обыски в номере российского биатлониста Александра Логинова, которые произошли во время чемпионата мира в итальянской Антерсельве.
Чемпион мира в полутяжёлом весе по версиям Всемирного боксёрского совета (WBC) и Международной боксёрской федерации (IBF) Артур Бетербиев выразил надежду, что его поединок с китайцем Мэн Фаньлунем не будет отменён из-за пандемии коронавируса.
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель заявил, что у организации нет возможности перенести чемпионат мира 2020 года из Швейцарии в другую страну или провести турнир в более поздние сроки.
Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин сообщила, что организация работает над вопросом переноса чемпионата Европы 2020 года из-за пандемии коронавируса.
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель прокомментировал решение финского футбольного клуба «Йокерит» отказаться от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и сняться с чемпионата из-за ситуации с коронавирусом.