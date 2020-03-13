Bild: турецкие духи с лимоном не помогут — немецкий врач развеял мифы о коронавирусе

Пользователи в интернете делятся абсурдными способами лечения и защиты от коронавируса, сообщает Bild. Одни вместо нормальной проверки на коронавирус советуют задержать дыхание на 10 секунд — и всё якобы станет понятно. Другие в качестве меры предосторожности рекомендуют надушиться турецким парфюмом с ароматом лимона. В интервью Bild немецкий врач Томас Асман разоблачил наиболее распространённые мифы.

Так как это новый вирус, существует большое количество абсурдных способов исцеления или защиты от коронавируса. Их распространяют по Facebook и WhatsApp как «письма счастья» или в других формах. Об этом мы собираемся поговорить с врачом, а именно с доктором Асманом. Сколько в этом правды? И я сразу прочту первый совет: глубоко вдохните, задержите дыхание на 10 секунд, и если не будет кашля, недомогания, одышки или стресса, это означает, что в ваших лёгких нет фиброза и собственно инфекции. Доктор Асман, так ли это? Могу ли я благодаря 10-секундному дыхательному тесту сама понять, больна я или нет?



ТОМАС АСМАН, врач: Для начала хотел поприветствовать вас из медицинского цеха. Если бы всё было так просто, то не нужна была бы медицина и оборудование для рентгена. Жить было бы гораздо проще, но это, конечно, чепуха. Таким способом невозможно ничего установить. Такие симптомы проявляются только на последней стадии фиброза лёгких, так что это классический фейк.



Так же есть простая мера предосторожности — использовать турецкие духи с лимонным ароматом. Якобы это должно защищать. Что вы скажете по этому поводу?



ТОМАС АСМАН: Я бы так сказал. Если в результате люди будут вас сторониться, находясь на дистанции в три метра, то это сработает. Против вируса духи не помогут. Но, как я и сказал, это сработает, если вас будут сторониться.



Ну хотя бы так. И третий совет, который мы хотели проверить. Диоксид хлора — это якобы надёжное средство против коронавируса, а также против всех вирусов, бактерий и паразитов. Что вы скажете по этому поводу?



ТОМАС АСМАН: Он помогает против всего, но, к сожалению, и против человеческой жизни. Когда я прочёл это, я был в шоке. Если вы будете его принимать, то нанесёте здоровью серьёзный вред. Речь идёт об интоксикации, то есть отравлении. Пожалуйста, не делайте этого. Да, вы уничтожите вирус, но и себя тоже. Тогда уж лучше пейте чай или держитесь от окружающих на дистанции в три метра.



Получается, что это очень плохой совет.



Дата выхода в эфир 13 марта 2020 года.