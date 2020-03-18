Собрались отстреливаться? — Guardian о панических закупках оружия в США из-за коронавируса

В США беспрецедентно выросло количество желающих приобрести огнестрельное оружие. Некоторые американцы надеются, что таким образом им удастся обезопасить себя и своих близких от возможных массовых беспорядков, вызванных коронавирусом, сообщает The Guardian.

В США значительно увеличилась продажа стрелкового оружия и боеприпасов. Опасения относительно возможных массовых беспорядков, вызванных коронавирусом, подталкивают некоторых американцев к выбору огнестрела в качестве средства самозащиты, пишет The Guardian.

На западном побережье в оружейные магазины выстраиваются длинные очереди. «Политики и противники огнестрела постоянно говорят, что нам не нужно оружие. Но сейчас многие люди по-настоящему напуганы, они могут сами принять решение», — заявил один из покупателей.

Владелец одного из крупнейших магазинов оружия в США Hyatt Guns Ларри Хаятт сказал The Guardian, что сталкивается с беспрецедентным спросом на свои товары. По его признанию, за 61 год ведения бизнеса нечто подобное он наблюдал только в 2012 году после массового убийства в начальной школе «Сэнди-Хук».

«Мы имеем дело с огромным порывом купить оружие и патроны. Потому что люди чувствуют, что им необходимо защитить себя и свои семьи», — добавил Хаятт. Он отметил, что тип оружия, которое предпочитают клиенты, отражает их основные страхи. Практически никто не покупает охотничьи ружья. Вместо этого люди выбирают пистолеты и активно раскупают полуавтоматические винтовки AR-15.

На вопрос, чем, на его взгляд, вызван такой ажиотаж, бизнесмен ответил: «Обвал экономики, пандемия, преступления, политика. Закиньте всё это в один котёл — и получите ядрёную смесь».

Ведущий онлайн-продавец патронов Ammo.com опубликовал данные о продажах с 23 февраля до 4 марта, которые показывают масштабы роста. За эти 11 дней они увеличились на 68% по сравнению с прошлым периодом.

Особенно заметный рост наблюдался в Северной Каролине и Джорджии, где скачок составил 179% и 169% соответственно. Пенсильвания, Техас, Флорида, Иллинойс и Нью-Йорк также вошли в число штатов с высокими продажами боеприпасов.

«Нам известно, что некоторые вещи влияют на продажу патронов, в основном речь идёт о политических событиях или экономической нестабильности, когда люди чувствуют, что их права могут быть нарушены. Мы впервые видим, чтобы вирус приводил к такому резкому росту продаж», — признался менеджер по маркетингу Ammo.com Алекс Хорсман.

Помимо общей тревоги, связанной с коронавирусом, резкий рост продажи оружия отчасти вызван специфическими причинами. Например, в штате Вашингтон и в Калифорнии, в местах ранних вспышек COVID-19, продажи оружия увеличились благодаря американцам азиатского происхождения, опасающимся, что они могут столкнуться с ксенофобским и расистским насилием в отношении своих семей, поскольку первоначальным источником болезни был Китай.

«Люди паникуют, потому что не чувствуют себя в безопасности. Они беспокоятся о том, что может начаться бунт или, возможно, что люди начнут нападать на китайцев», — заявил торговец оружием в пригороде Лос-Анджелеса Дэвид Лю.

На фоне спешной закупки летального оружия возникают опасения о безопасности детей. Неожиданное увеличение числа пистолетов и винтовок в домохозяйствах может угрожать жизни несовершеннолетних, отмечает издание.

Стрелковое оружие уже является второй наиболее распространённой причиной гибели детей в США после автомобильных аварий. Согласно исследованию, проведённому Школой общественного здравоохранения при Мичиганском университете, огнестрельные ранения чаще всего становятся причиной смерти в группе от 14 до 17 лет, обращает внимание The Guardian.