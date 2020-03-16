MT: от коронавируса подальше — Пентагон отправил большую часть сотрудников на удалёнку

Пентагон продолжает усиливать меры по профилактике заражения коронавирусом. Вслед за отказом от рукопожатий оборонное ведомство решило не допускать внутрь посетителей, включая иностранных военных партнёров, пишет Military Times. Кроме того, руководство разрешило большей части сотрудников работать из дома, а остальных перевело на сменный режим.

«Самое большое в мире административное здание», Пентагон, закрывает свои двери для посетителей и переводит большую часть сотрудников на удалённый режим работы, сообщает Military Times. На такое решение американское оборонное ведомство вынуждено пойти из-за угрозы коронавируса.

Как отмечает издание, Пентагон объявил о введении Мер по охране здоровья (Health Protection Condition) уровня «браво». Таким образом в здание перестанут пускать всех, у кого нет личного пропуска, включая иностранных военных партнёров.

«Если вы болеете, не заходите в здание. Оставайтесь дома, свяжитесь с вашим медучреждением, при необходимости сдайте анализ», — рекомендовал один из высокопоставленных сотрудников ведомства. На сегодня коронавирус подтверждён у 10 военнослужащих из Пентагона, одного гражданского работника, восьми членов семей сотрудников и двух человек из партнёрских предприятий.

Как отмечает Military Times, профилактические меры в оборонном ведомстве начали осуществляться ещё неделю назад. Так, встречи высшего руководства разделили по нескольким кабинетам, объединённым по видеосвязи. Кроме того, в здании усилили режим уборки помещений, а сотрудникам было рекомендовано воздерживаться от рукопожатий.

Теперь же большую часть работников было решено отправить на удалёнку, другие будут работать из офиса посменно — чтобы сократить число людей, одновременно пребывающих в одном пространстве. Все мероприятия, связанные с повышениями, присягами или выходом на пенсию, были приостановлены.

Всем сотрудникам, вернувшимся из зарубежных командировок в страны, затронутые коронавирусом, предстоит пройти обязательный двухнедельный карантин. Также для работников оборонного ведомства ввели временный запрет на передислокацию и поездки в другие штаты, отчего некоторые служащие оказались разделены со своими семьями, которые уехали в назначенное место раньше или лишились личных вещей, потому что опять-таки отправили их заранее. Впрочем, согласно инструкциям министра обороны Марка Эспера, Пентагон возьмёт на себя все дополнительные расходы и в определённых случаях в индивидуальном порядке может сделать исключения.