MT: от коронавируса подальше — Пентагон отправил большую часть сотрудников на удалёнку
«Самое большое в мире административное здание», Пентагон, закрывает свои двери для посетителей и переводит большую часть сотрудников на удалённый режим работы, сообщает Military Times. На такое решение американское оборонное ведомство вынуждено пойти из-за угрозы коронавируса.
Как отмечает издание, Пентагон объявил о введении Мер по охране здоровья (Health Protection Condition) уровня «браво». Таким образом в здание перестанут пускать всех, у кого нет личного пропуска, включая иностранных военных партнёров.
«Если вы болеете, не заходите в здание. Оставайтесь дома, свяжитесь с вашим медучреждением, при необходимости сдайте анализ», — рекомендовал один из высокопоставленных сотрудников ведомства. На сегодня коронавирус подтверждён у 10 военнослужащих из Пентагона, одного гражданского работника, восьми членов семей сотрудников и двух человек из партнёрских предприятий.
Как отмечает Military Times, профилактические меры в оборонном ведомстве начали осуществляться ещё неделю назад. Так, встречи высшего руководства разделили по нескольким кабинетам, объединённым по видеосвязи. Кроме того, в здании усилили режим уборки помещений, а сотрудникам было рекомендовано воздерживаться от рукопожатий.
Теперь же большую часть работников было решено отправить на удалёнку, другие будут работать из офиса посменно — чтобы сократить число людей, одновременно пребывающих в одном пространстве. Все мероприятия, связанные с повышениями, присягами или выходом на пенсию, были приостановлены.
Всем сотрудникам, вернувшимся из зарубежных командировок в страны, затронутые коронавирусом, предстоит пройти обязательный двухнедельный карантин. Также для работников оборонного ведомства ввели временный запрет на передислокацию и поездки в другие штаты, отчего некоторые служащие оказались разделены со своими семьями, которые уехали в назначенное место раньше или лишились личных вещей, потому что опять-таки отправили их заранее. Впрочем, согласно инструкциям министра обороны Марка Эспера, Пентагон возьмёт на себя все дополнительные расходы и в определённых случаях в индивидуальном порядке может сделать исключения.