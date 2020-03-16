Обозреватель NBC: в китайском карантине я чувствовал себя в большей безопасности, чем в США

«Когда моя семья вернулась в США после шести недель карантина в Шанхае, наши друзья и родственники поздравляли нас, выражая облегчение по поводу того, что мы наконец-то в безопасности. Однако менее чем через неделю после возвращения домой мы отнюдь не разделяем чувства наших близких. В Шанхае мы чувствовали себя в большей безопасности, чем в США», — пишет в своей статье для сайта NBC доцент по музыке в Гриннеллском колледже Тони Перман.

Чувство беспокойства, по его признанию, возникло, как только он и его семья ступили на американскую землю. В Китае медицинский осмотр в аэропорту был проведён ещё до того, как их пустили в зоны с другими пассажирами.

В международном аэропорту Чикаго Перман со своей семьёй стоял в очереди с сотнями других пассажиров на границе, прежде чем, наконец, их идентифицировали как людей, только что вернувшихся из Китая. Только тогда извиняющийся молодой человек в жилетке Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC) отвёл их в сторону, чтобы проверить температуру и выдать пакет информационных листов. В них говорилось о том, что всем, приезжающим из КНР, CDC рекомендует самоизолироваться на 14 дней. Сотрудники аэропорта при этом ни разу не спросили, куда Перман и его семья направляются.

«Теперь я пережил коронавирусный карантин в двух странах, и могу сказать, что серьёзная разница ощущается не только в аэропортах. В Китае создавалось ощущение, что все осознают обязательство изолировать себя, и общественность почти сразу же изменила свои привычки. Дезинфекция, поддержание чистоты и социальное дистанцирование всегда были приоритетом для всех. Точно не скажу, так это или нет, но авторитарный подход китайского государства, похоже, сработал», — отмечает автор.

В отличие от этого, свобода личности — это двигатель, который стимулирует американскую исключительность. Конечно же, существует серьёзный вопрос касательно того, сколько свободы можно пожертвовать во имя общественного блага, но попустительское отношение, приоритизация личной свободы и полное отсутствие лидерства со стороны правительства оставили американцев в замешательстве и опасности.

«В Шанхае, куда мы переехали в августе, чтобы дать нашему сыну возможность пожить китайской жизнью, мы оставались в помещении, носили маски всякий раз, когда нам приходилось выходить за покупками или просто размяться, видели, что все рестораны, парки, музеи и магазины, кроме продуктовых, были закрыты и подготовлены для не ограниченного по срокам карантина», — отмечает автор.

Перман также признаёт, что иногда люди в Китае даже переусердствовали. По понятным причинам царили глубокое недоверие и страх. Любой человек без маски представлял риск. Было много историй о том, что жители сами баррикадировали въезды в свои города. Иногда это происходило с одобрения властей. Более того, люди даже выдавали своих соседей, подозреваемых в сокрытии симптомов.

Однако в Поднебесной автор не чувствовал никаких различий между ним и миллионами других ответственных жителей Шанхая.

«В США, напротив, у меня такое чувство, будто на мне клеймо потенциального переносчика, только что вернувшегося из Китая. Я здоров, но представляю угрозу. Тут существует чёткое различие между заразными и «невинными», которым не нужно менять своего поведения, поскольку свобода личности куда ценнее, чем уважение к обществу», — сетует автор.

Следуя инструкциям CDC, он и его семья отслеживают свои симптомы и измеряют температуру два раза в день, хотя никто никогда этого не проверял.

«Мы избегаем продуктовых магазинов, так как это общественное место, даже несмотря на то, что наша затея с покупкой продуктов питания онлайн потерпела фиаско: доставка долго перекладывала вину с одного на другого и закончилось всё тем, что наш заказ так и не был выполнен, вселяя тем самым не особо много уверенности в том, что город, оказавшись в изоляции, сможет получить предметы первой необходимости», — отмечает Перман.

По его словам, он и его семья покидали Шанхай, когда в городе появились проблески оптимизма. Новые случаи были редки. Жизнь возвращалась к нормальному распорядку, а миллионы находившихся на карантине жителей начали неуверенно выходить из тени.

«Приехали в США, а тут паника. Инструкции меняются изо дня в день, от ведомства к ведомству. Тесты на коронавирус и адекватные медицинские учреждения в дефиците. И становится понятно, что правительство не в состоянии остановить распространение болезни. Мы не можем просто надеяться на то, что людям, находящимся в зоне высокого риска, удастся каким-то образом не заразить других. Это зависит от всех нас, от каждого из нас. Мы все угроза, и мы все невинны», — подытоживает свою статью обозреватель NBC Тони Перман.