CNN: Трамп сообщил, что его тест на коронавирус оказался отрицательным

На пресс-конференции Дональд Трамп рассказал журналистам, что пройденный им тест не выявил в его организме COVID-19, передаёт CNN. Между тем, согласно последним данным, вирус поразил в США более 2800 и унёс жизни не менее 58 человек, отмечает телеканал.

Из-за угрозы распространения коронавируса США вводят запрет на въезд из Великобритании и Ирландии. По словам вице-президента Майка Пенса, новые ограничения вступят в силу в полночь с воскресенья на понедельник. Ранее аналогичное решение было принято в отношении широкого ряда европейских стран, сообщает CNN.

По данным телеканала, в Америке было зафиксировано не менее 2816 случаев заражения. Вирус унёс жизни по меньшей мере 58 человек. При этом большая часть смертей произошла в штате Вашингтон.

Между тем специалисты предупреждают, что пик заболеваний в США всё ещё не был достигнут. По словам директора Национального института аллергии и инфекционных заболеваний Энтони Фаучи, количество заразившихся и умерших от коронавируса будет расти, особенно среди наиболее уязвимой пожилой части населения.

Американцы с трудом привыкают к жизни при коронавирусе. Вспышка заболевания уже привела к закрытию школ, ограничениям на поездки, опустошению магазинов, отмене богослужений и почти полному прекращению развлекательных мероприятий, обращает внимание CNN.

Влияние вируса также ощущается в высших эшелонах американского правительства. Накануне Дональд Трамп сообщил репортёрам, что он прошёл тест на коронавирус, и результат оказался негативным. Президент добавил, что до брифинга в Белом доме он измерил температуру, и та была в норме.

Тем временем на Капитолийском холме девять законодателей приняли решение о самоизоляции после общения с инфицированным. А американские суды решили отложить заседания из-за коронавируса.

В пятницу Трамп объявил о введении режима ЧС, выделив $50 млрд. из федерального бюджета на борьбу с эпидемией. Он пообещал, что власти не пожалеют средств для преодоления кризиса и будут сотрудничать с частным сектором, чтобы увеличить производство тестов на коронавирус.

Пока же существующая в США система проверки жёстко критикуется, как представителями здравоохранения, так и простыми жителями, которые жалуются, что им не дают пройти тест, несмотря на наличие симптомов. Власти не способны удовлетворить общественные запросы, считает Фаучи.

«Идея в том, что любой может легко пройти тест, как проходят её люди в других странах. Мы к такому не готовы. Но разве мы не должны быть готовы? Да, должны, но не готовы», — заявил он на недавнем слушании в конгрессе.